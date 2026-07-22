El Ibex 35 supera los 19.500 puntos pendiente del BCE y digiere los resultados del Santander

A solo un día de la próxima decisión sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), los inversores centran su atención en los temores sobre la inflación, mientras la guerra en Oriente Próximo se prolonga. El precio del petróleo ha vuelto a subir hasta situarse cerca de los 95 dólares por barril, a medida que aumenta la amenaza de un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz. No obstante, el Ibex 35 desafía la incertidumbre y amanece este miércoles con una subida del 0,72%. El selectivo español vuelve, así, a conquistar los 19.500 puntos tras vivir varias semanas de altibajos.

El banco que preside Ana Botín logró disparar su beneficio neto un 31% hasta los 8.973 millones de euros en el primer semestre de 2026, por la venta de su filial polaca. Aunque el mercado ha reaccionado con caídas a primera ahora, los títulos del Santander suben en torno al 1,35% en la mitad de la sesión.

Iberdrola ha anunciado un beneficio neto de 4.336,4 millones de euros durante el primer semestre del año, un 21,7% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Este crecimiento se ha visto impulsado, principalmente, por la plusvalía neta de 953,3 millones de euros obtenida tras la venta de su negocio en México a Cox.

Por su parte, Naturgy ha registrado un beneficio neto de 1.215 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que supone un incremento del 6% respecto al mismo periodo de 2025. Además, la compañía ha revisado al alza sus previsiones para 2026 y espera alcanzar un beneficio récord superior a los 2.100 millones de euros al cierre del ejercicio.

En cuanto a Enagás, la empresa obtuvo un beneficio neto de 126,9 millones de euros en el primer semestre, un 27,9% inferior al registrado un año antes. La comparación se ve afectada porque las cuentas del mismo periodo de 2025 incluían las plusvalías derivadas de la venta de Soto la Marina y la actualización del valor razonable de su participación en Gasoducto Sur Peruano (GSP).

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo positivo en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres y el parisino CAC 40 abrían en tablas, mientras que el Dax de Fráncfort crecía un 0,1%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años subía hasta el 3,643%.

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Respecto a las divisas, el euro avanzaba en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1414 dólares.