María del Mar Rodríguez, reelegida presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante

La Junta de Gobierno del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Alicante (COAFA) inicia renovada etapa este mes de julio. María del Mar Rodríguez Martínez repite al frente de la entidad, donde entran cuatro nuevas profesionales del sector. Durante la primera sesión de trabajo, se puso de manifiesto el firme compromiso de todos los integrantes del equipo y, desde el Colegio, se ha señalado como objetivos la cercanía, la participación y la colaboración, con el fin de poner en valor al colegiado como un profesional de primer orden.

Además, se ha apostado por hacer hincapié "en que es una labor donde se requiere un nivel de conocimiento técnico muy importante, y que implica una constante formación en ámbitos que van desde lo tecnológico, jurídico, mediación, fiscal e, incluso, psicológico". Por este motivo, María del Mar Rodríguez ha destacado que "comenzamos esta nueva etapa con la misma responsabilidad que el primer día, pero con energías renovadas y la ilusión de seguir construyendo un colegio del que todos nos sintamos orgullosos. Nuestro compromiso es continuar defendiendo la profesión, impulsando la formación, reforzando nuestra presencia institucional y ofreciendo cada vez más valor a los administradores de fincas colegiados".

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La nueva junta queda conformada, pues con, Juan Carlos Clement Ardila, como vicepresidente primero; Belén Sánchez González, como vicepresidenta segunda y Fernando Brotons Cantó, como tercero. Con las funciones de secretario general estará Sergio F. Candela Saval y como tesorera, Isabel Triviño Plaza. El contador censor será el colegiado Víctor J. Escribano Martínez y como vocales estarán José Salvador Climent Serna, Francisco J. Tomás Bustamante, Marco A. González Gómez, Verónica Aniorte Tur, Ana M. Pérez Sanz, María D. Reig Pérez y María Isabel García Caballero. "Con esta renovación, COAFA reafirma su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, cercanía y vocación de servicio para continuar siendo un referente de la Administración de Fincas en la provincia de Alicante", apuntan desde la entidad.