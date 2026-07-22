Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso nivel rojo calorCierres Alicante meteorologíaMunicipios alerta máximaCaso ZapateroMulta pasajera ebriaRosalía la líaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Negocios

Nestlé ultima la venta a Platinum Equity de la mitad de su negocio de agua, valorado en 5.000 millones

Nestlé encara la recta final de la desinversión de su negocio europeo de agua con Platinum Equity como único candidato a la compra

Archivo - FILED - 13 June 2018, Baden-Wuerttemberg, Ludwigsburg: Nestle sign can be seen on one of its facilities. Nestle S.A. has entered into an agreement to sell its U.S. ice cream business to Froneri for $4 billion. Photo: Christoph Schmidt/dpa

Archivo - FILED - 13 June 2018, Baden-Wuerttemberg, Ludwigsburg: Nestle sign can be seen on one of its facilities. Nestle S.A. has entered into an agreement to sell its U.S. ice cream business to Froneri for $4 billion. Photo: Christoph Schmidt/dpa / Christoph Schmidt/dpa - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jaime Mejías

El fondo de capital privado Platinum Equity estaría a punto de cerrar un acuerdo para adquirir una participación de aproximadamente el 50% en el negocio europeo de agua de Nestlé, que se valoraría en unos 5.000 millones de euros, según han indicado a 'Financial Times' fuentes cercanas al asunto.

El acuerdo, que aún se estaría negociando y pondría fin a un largo proceso de venta por parte de la multinacional helvética, se estructuraría como una empresa conjunta ('joint venture') que valoraría al fabricante de 'San Pellegrino' y 'Perrier' en casi 5.000 millones de euros.

El agua cambia de manos

Nestlé anunció por primera vez su intención de desprenderse de estas marcas en 2024 y un año después separó la división del resto de la compañía, mientras que, a principios de 2026, confirmó que el proceso estaba en marcha. El año pasado, el negocio del agua representó aproximadamente el 3,5% de las ventas de la compañía suiza.

La decisión de Nestlé de reducir su participación en el negocio del agua se produce en un momento en que el grupo está llevando a cabo una reestructuración estratégica liderada por su nuevo consejero delegado, Philipp Navratil, y su presidente, Pablo Isla, antiguo CEO de Inditex.

El gigante del café y la alimentación para mascotas está simplificando su estructura organizativa para centrarse en menos categorías y también busca un comprador para su negocio de vitaminas.

Una subasta con un solo favorito

Platinum Equity, fundado por Tom Gores y activos gestionados por valor de unos 48.000 millones de dólares (algo más de 42.000 millones de euros), sería el único postor después de que grupos como KKR, CD&R y PAI Partners se retiraran de la subasta, apunta 'FT'.

Entre las inversiones en otras empresas de consumo del fondo con sede en California, destacan el fabricante europeo de galletas Biscuit International y el grupo lácteo Horizon Organic.

Nestlé ya se ha asociado en empresas conjuntas con grupos de capital privado, incluyendo una alianza con la firma de inversión PAI para su negocio de helados 'Froneri' y su unidad europea de pizzas congeladas.

Noticias relacionadas

El precedente norteamericano

En 2021, Nestlé cerró un acuerdo de 4.300 millones de dólares (3.768 millones de euros) con la firma estadounidense de capital privado One Rock Capital para vender su negocio de agua en Norteamérica, que incluía las marcas 'Poland Spring' y 'Pure Life'.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social desvela qué trabajadores nacidos en 1961 pueden jubilarse este año
  2. SOS del campo de Alicante: la fauna salvaje ya causa pérdidas de 15 millones de euros
  3. Pistoletazo oficial a la transformación de la antigua 'ciudad de vacaciones' de Oropesa
  4. Jubilarse con 61 años es posible: el requisito clave si has cotizado 33 años
  5. El verano atasca las ITV alicantinas: talleres y camiones emigran a Murcia y Albacete
  6. Carmencita crece hasta los 119 millones de facturación y completa un ciclo de cuatro años de crecimiento
  7. Los hoteles temáticos valencianos preparan el salto a República Dominicana
  8. ¿Se puede cortar la luz y el agua a los okupas? El Tribunal Supremo lo aclara

Los extranjeros acaparan el 45 % de las compras de vivienda en Alicante

Los extranjeros acaparan el 45 % de las compras de vivienda en Alicante

Frank Mascico: "Calp es nuestra plaza con 2.800 viviendas, pero ya hemos abierto el primer hotel en Baleares"

Frank Mascico: "Calp es nuestra plaza con 2.800 viviendas, pero ya hemos abierto el primer hotel en Baleares"

La Costa Blanca acapara el 56 % de las iniciativas del Plan Vive de la Comunidad

La Costa Blanca acapara el 56 % de las iniciativas del Plan Vive de la Comunidad

El Gobierno cuela la reforma de la ley del suelo en el último decreto de vivienda y levanta una guerra de vetos entre PNV y Podemos

El Gobierno cuela la reforma de la ley del suelo en el último decreto de vivienda y levanta una guerra de vetos entre PNV y Podemos

Revolut roza los 100.000 millones de euros de valoración y se afianza como la start-up más valiosa de Europa

Revolut roza los 100.000 millones de euros de valoración y se afianza como la start-up más valiosa de Europa

Naturgy apunta a un beneficio récord de 2.100 millones este año y presume de una "potencia de fuego" de 12.000 millones para compras

Naturgy apunta a un beneficio récord de 2.100 millones este año y presume de una "potencia de fuego" de 12.000 millones para compras

Ford sella una alianza histórica con Geely que garantiza el futuro de la planta de Valencia

Ford sella una alianza histórica con Geely que garantiza el futuro de la planta de Valencia

Santander eleva un 31% su beneficio hasta los 8.973 millones por la plusvalía de la venta de su filial polaca

Santander eleva un 31% su beneficio hasta los 8.973 millones por la plusvalía de la venta de su filial polaca
Tracking Pixel Contents