La nueva ley del suelo autonómica, base para que la oferta viviendas aflore en la Costa Blanca

La quinta edición de Alicante Real Estate empezó con la altura que daba estar en la planta 19 del renovado hotel Port Benidorm. El foro ha tenido como eje central el análisis del “Nuevo ciclo inmobiliario” y su impacto en la provincia de Alicante. Así, a través de dos mesas de debate y diferentes intervenciones se ha subrayado que el dinamismo del mercado alicantino tiene la suficiente capacidad para convertir la anunciada nueva ley del suelo autonómica en una oportunidad con la que poder desatascar la actual situación, aunque lógicamente no se ha defendido como única solución.

En el primer debate, el abogado urbanista de Pérez Segura Abogados, Rafael Ballester, y el director de Urbanismo de TM Grupo Inmobiliario, Cristóbal Ruiz, han enumerado herramientas al alcance de las administraciones que fueron palanca en la anterior crisis de la vivienda. “Debemos tener claro que no solamente se trata de hacer vivienda protegida (VP), sino de hacer vivienda a precios asequibles, que parece lo mismo, pero no lo son”, apuntó. Ballester consideró relevante que, ante la magnitud de la actual crisis de oferta, no hay que dejar fuera a una parte importante de la población que no entra en las condiciones marcadas por este tipo de las VP y que tienen dificultades económicas para acceder a una. “Hay un gap y eso se resolvió y funcionó muy bien con una política tributaria y fiscal que desapareció en 2013” con deducciones en la renta y bonificaciones para la compra de un primer hogar.

En este sentido, Ruiz puso sobre la mesa la opción de acompañar esta propuesta con la de creación de alquileres sociales a cuenta de los réditos que generan las nuevas promociones. “Esta caja de herramientas que se ha ido ampliando en la nueva ley (del suelo de la Generalitat Valenciana) permite actuar hacia esa primera vivienda de emergencia” dirigida a la población joven. Es más, calificó a Benidorm como la “ciudad del mundo con más potencial para que la riqueza procedente de las rentas altas europeas pague la construcción de viviendas públicas dotacionales destinadas al alquiler asequible para jóvenes” de la ciudad.

Cristóbal Ruiz, director de Urbanismo de TM Grupo Inmobiliario. / PILAR CORTES

Benidorm es la ciudad con más potencial para que la riqueza de las rentas altas europeas paguen alquileres asequibles para jóvenes Critóbal Ruiz

Con los dos apuntes, ambos se han ratificado en la idea de trabajar de manera conjunta el sector privado y público para acabar con el actual embotellamiento que hay en los desarrollos y, sobre todo, para ahondar en la idea de que el uso residencial enfocado a la venta en el mercado exterior y la vivienda para actuales los actuales residentes es compatible.

Seguridad

Las aportaciones han venido a raíz de la pregunta del director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, sobre estos dos segmentos de destinatarios. En este punto, Cristóbal Ruiz ha querido poner un ejemplo de que la compatibilidad de espacios. Señalando hacia la playa de Poniente, el responsable del grupo inmobiliario ha expuesto el equilibrio en los recursos urbanos, pero también de población.

Rafa Ballester también sumó a estas circunstancias el parámetro de seguridad. “Hace 15 años, no nos planteáramos como la situación geopolítica ha revolucionado y el mercado. Había gente que quería vivir aquí o que quería pasar un tiempo, pero por razones de ocio, de clima, de gastronomía, de salud. Ahora lo hacen también por seguridad y eso ha cambiado los paradigmas y la comercialización”. La referencia era una afirmación que ha recorrido de manera transversal el foro Alicante Real Estate y es que el residente extranjero se ha convertido en un residente permanente a grandes rasgos.

Hoja de ruta

En un bloque diferente, el debate ha abordado el futuro de la provincia de Alicante y las previsiones con las que trabaja el sector. Abogado e ingeniero señalaron la necesidad de poner en circulación los actuales suelos dotaciones públicos “ociosos”. Rafa Ballester se ha referido con este calificativo a los desarrollos que nunca se han puesto en marcha y que se generaron por cuestiones normativas. Esos solares vacíos desde hace años “son activos muy valiosos que pueden satisfacer necesidades habitacionales inmediatas, porque lo único que necesitan es una licencia”.

Rafael Ballester, de Pérez Segura Abogados. / PILAR CORTES

La geopolítica ha revolucionado el mercado residencial y la forma de comercializarlo. Ahora la gente viene buscando seguridad

En este sentido, el responsable del despacho Pérez Segura Abogados ha hecho referencia a que esta posibilidad nació a raíz de la dana valenciana. “Se crearon los proyectos de reconstrucción local y funcionaron”, ha indicado. Se trata de la figura de los “proyectos habitacionales locales” y de su previsible incidencia en el territorio valenciano.

Por su parte, el director de Urbanismo de la compañía TM fue un paso más allá en la defensa de esta figura que calificó de “innovadora”. “El suelo tiene que obedecer a una finalidad”, ha incidido. “Lo único que le pediría a la administración es cambiar el orden de prioridad que rige en el urbanismo tradicionalmente”, ha comentado el ingeniero, que ha pedido que esa flexibilidad llegue también al ámbito privado. Por supuesto, sin renunciar al equilibrio y lo que, en su opinión, es más importante para actuales y futuros tiempos, como es la “calidad de la ciudad”.

A la espera

En el trasfondo del debate ha vuelto a estar el anteproyecto de la ley del suelo, anunciada por el Consell de Pérez Llorca y que se espera que se apruebe en breve. “Ilusionante” es el calificativo que han empleado, con mayor o menor efusividad; pero sin duda, han reconocido que es un buen punto de partida como herramienta urbanística que se adapta a una sociedad cambiante y exigente.

En este caso, ambos aplaudieron que se pueda acabar con la farragosa y desesperante procedimiento al que van parejos los actuales planes generales de ordenación urbana que diseñan las ciudades. Además de los eternos procesos de consulta y, sobre todo, de informes, se expuso como han provocado que algunos ayuntamientos renuncien a planificar y lo que es más grave a la promoción de vivienda.

Todas las imágenes del Foro Alicante Real Estate /

Cristóbal Ruiz calificó como positivo que la nueva norma devuelva poder a los consistorios en este ámbito y alabó las posibilidades que dará que las líneas maestras queden en este ámbito y luego se pueda trabajar de acuerdo a Programas de Reforma Interior (PRI).

En definitiva, los expertos consideran que el sector tiene fortaleza económica para asumir el reto de desbloquear la oferta para la vivienda y que la “gestión del suelo” se sitúa en el epicentro de una crisis que, a medida que pasa el tiempo, lastra al territorio, pero también la forma en la que se vive en ellas.

Los modelos compactos como es el caso de Benidorm han mostrado fortalezas de resiliencia y ahora, además, están siendo capaces de abordar grandes desarrollos. Es caso del plan del Ensanche de la ciudad, donde se pondrá en circulación 600 nuevas viviendas públicas.