Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta rojaMunicipios alerta máximaCaso ZapateroMulta pasajera ebriaPérez Llorca viaje MundialRosalía la líaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Tecnología y Ciberseguridad

OpenAI asegura que su IA se descontroló y atacó de forma autónoma a otra empresa

Un agente autónomo diseñado y puesto a prueba por la creadora de ChatGPT decidió sortear las medidas de seguridad sin autorización para ejecutar un ciberataque "sin precedentes" contra la firma Hugging Face

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, antes del juicio que le enfrenta a Elon Musk,

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, antes del juicio que le enfrenta a Elon Musk, / David Paul Morris / Bloomberg

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

La inteligencia artificial tiene implicaciones cada vez más peligrosas para la ciberseguridad. OpenAI, la creadora de ChatGPT, ha anunciado que uno de sus modelos aún no publicados se descontroló y realizó un ataque "sin precedentes" contra Hugging Face, otra empresa de IA.

La start-up dirigida por Sam Altman estaba poniendo a prueba las capacidades de dos de sus sistemas más avanzados, ChatGPT Sol 5.6 y otro aún no abierto al público. Los ingenieros crearon un agente autónomo y le asignaron una misión compleja: conectar vulnerabilidades informáticas y aprovecharlas en un ciberataque exitoso.

Aunque lo testearon en un entorno controlado, el agente sorteó por su cuenta las medidas de contención, accedió a Internet y hackeó Hugging Face. Eligió ese objetivo porque dedujo que la biblioteca de millones de modelos abiertos de IA que tiene la compañía era el lugar más probable donde podría encontrar la manera de superar la evaluación.

"Incidente sin precedentes"

En un comunicado corporativo, OpenAI ha descrito este episodio como "un incidente cibernético sin precedentes, en el que se utilizaron capacidades cibernéticas de última generación".

Noticias relacionadas

En los últimos meses, tanto la creadora de ChatGPT como Anthropic han diseñado modelos de IA especializados en exponer problemas de ciberseguridad, detectar brechas y explotarlas antes que sus víctimas puedan parchearlas. Algunos, como ChatGPT Sol 5.6 y Fable 5, han sido abiertos comercialmente al gran público, mientras que otros, como Claude Mythos, permanecen con el acceso cerrado o limitado por el Gobierno de Estados Unidos. Ambas start-ups se preparan para salir a bolsa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social desvela qué trabajadores nacidos en 1961 pueden jubilarse este año
  2. SOS del campo de Alicante: la fauna salvaje ya causa pérdidas de 15 millones de euros
  3. Pistoletazo oficial a la transformación de la antigua 'ciudad de vacaciones' de Oropesa
  4. Jubilarse con 61 años es posible: el requisito clave si has cotizado 33 años
  5. El verano atasca las ITV alicantinas: talleres y camiones emigran a Murcia y Albacete
  6. Carmencita crece hasta los 119 millones de facturación y completa un ciclo de cuatro años de crecimiento
  7. Los hoteles temáticos valencianos preparan el salto a República Dominicana
  8. ¿Se puede cortar la luz y el agua a los okupas? El Tribunal Supremo lo aclara

OpenAI asegura que su IA se descontroló y atacó de forma autónoma a otra empresa

OpenAI asegura que su IA se descontroló y atacó de forma autónoma a otra empresa

Cara y cruz de la geopolítica del gas: Naturgy ve riesgo de escasez en la UE por el veto a Rusia, pero España ya está lista para traer más gas de Argelia

Cara y cruz de la geopolítica del gas: Naturgy ve riesgo de escasez en la UE por el veto a Rusia, pero España ya está lista para traer más gas de Argelia

Los extranjeros acaparan el 45 % de las compras de vivienda en Alicante

Los extranjeros acaparan el 45 % de las compras de vivienda en Alicante

Inditex financiará la apertura de rutas aéreas de A Coruña a Lisboa, París, Londres y Estambul

Inditex financiará la apertura de rutas aéreas de A Coruña a Lisboa, París, Londres y Estambul

¿Qué hacer si el Tribunal Médico te da el alta pero aún no puedes trabajar? Un abogado laboralista lo aclara

¿Qué hacer si el Tribunal Médico te da el alta pero aún no puedes trabajar? Un abogado laboralista lo aclara

La Comisión Europea pide una revisión del Impuesto sobre el Patrimonio en España

La Comisión Europea pide una revisión del Impuesto sobre el Patrimonio en España

Iberdrola ganó un 22% más hasta junio y reafirma sus previsiones a cierre de año

Iberdrola ganó un 22% más hasta junio y reafirma sus previsiones a cierre de año

Vodafone España exprime su cartera inmobiliaria y se lanza a vender y alquilar parte de sus sedes

Vodafone España exprime su cartera inmobiliaria y se lanza a vender y alquilar parte de sus sedes
Tracking Pixel Contents