El Puerto de Alicante ratifica la concesión del centro de negocios de la Casa del Mar a la firma de la familia Palacio

El Consejo de Administración del Puerto de Alicante ha ratificado la concesión del centro de negocios de la antigua Casa del Mar a Metromedia Inversiones, tras la cual está la familia Palacio. Ha sido en un contexto en el que el antiguo gestor, Business World Alicante, cuya cara visible es el empresario Javier Reina, ha anunciado el inicio de acciones legales contra la decisión de la entidad portuaria y también contra el nuevo concesionario, del que dice que habría podido tener acceso a información privilegiada.

Fue el pasado 29 de junio cuando el Consejo de Administración aprobó en primera instancia el cambio de titularidad del centro de negocios de la Casa del Mar. La decisión se adoptaba después de la apertura de un expediente de caducidad a Business World Alicante (BWA), por el deterioro del inmueble y la falta de reposición de garantías. Inicialmente, el concesionario original traspasó la gestión a Regus, una marca conocida en el ámbito de espacios y oficinas profesionales.

Ante esta circunstancia, y siguiendo los criterios del Consejo de Estado, el Puerto propuso al acreedor hipotecario, Bankinter, la búsqueda de un nuevo operador para evitar la pérdida de la concesión y asegurar la continuidad del proyecto. Finalmente, la propuesta de la entidad financiera fue la empresa Metromedia Inversiones.

Pues bien, el acuerdo del pasado 29 de junio se ha ratificado este mismo miércoles por el mismo Consejo de Administración a petición de la nueva empresa concesionaria, que ha buscado el respaldo inequívoco del organismo ante el anuncio de acciones legales por parte de Business World Alicante.

Un momento de la reunión del Consejo de Administración. / INFORMACION

La firma encabezada por Javier Reina argumenta que era Regus la que estaba incumpliendo los pagos y el mantenimiento del edificio, motivo por el que la denunció en 2024, estando en la actualidad a la espera de juicio. Con todo, ahora ha comunicado que va a presentar otras demandas: una contra el propio Puerto, al considerar que su decisión vulnera los derechos de Business World, y otra contra la nueva concesionaria, a la que acusa de haber podido tener acceso a información privilegiada, debido a que Perfecto Palacio formó parte entre 2018 y 2021 del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, en su calidad de presidente de la CEV.

Cabe reseñar que desde el Puerto defienden su actuación, subrayando que está avalada por el Consejo del Estado, mientras que la familia Palacio niega cualquier tipo de información privilegiada.

Sanción a Digital Corner

En la misma reunión, por otro lado, el Consejo de Administración del Puerto de Alicante también ha ratificado la sanción de 220.000 euros a Digital Corner, concesionaria de Panoramis, por los excesos de superficie construida en diferentes espacios del edificio. Entre ellos los de las obras de la Cámara de Comercio de Alicante, presidida por Carlos Baño, investigado en la actualidad por las presuntas irregularidades en los bonos comercio. Los trabajos en cuestión siguen sin licencia y paralizados más de un año después, además de tener una orden del Ayuntamiento de derribar la planta extra que se levantó.

La ratificación de la sanción ha tenido lugar una vez analizadas las alegaciones planteadas por la concesionaria, que han sido desestimadas.

En la reunión del propio Consejo de Administración, tal y como ya se informó, se ha dado cuenta de la evolución positiva de la actividad económica del puerto durante los cinco primeros meses del año, con unos resultados de explotación que aumentan un 64 % debido al incremento de los ingresos frente a los gastos y al notable incremento del tráfico portuario.

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También se han expuesto las líneas maestras del plan inversor de 241 millones de euros, con una hoja de ruta centrada en las mejoras de muelles, la conexión ferroviaria con el Corredor Mediterráneo, el plan máster del litoral y la urbanización de Poniente, la implantación del sistema OPS para el suministro eléctrico a cruceros atracados, o el desarrollo del proyecto Smart Port.