"Legit & Legal Intelligence", la nueva alianza entre Andersen y 1MillionBot para acelerar la adopción de IA

El uso seguro de la inteligencia artificial dentro de los procesos está acelerando las alianzas entre las empresas tecnológicas y la de diferentes sectores. La relación de Andersen con la alicantina 1MillionBot da un nuevo paso que se traduce en la creación de "Legit & Legal Intelligence". Se trata de una entidad que formaliza y consolida la unión entre el despacho de abogados y la experiencia en el desarrollo de IA de la firma de Alicante.

El nuevo vehículo nace como una estructura común para el diseño y despliegue de soluciones integrales de IA concebidas bajo un enfoque en el que los requisitos normativos se integran desde el inicio los requisitos normativo. "No es una capa añadida a posteriori, sino un principio rector que acompaña cada proyecto desde su concepción hasta su puesta en producción", señalan desde 1MillionBot.

La nueva entidad ahorda en el acuerdo sellado el año pasado entre ambas sociedades. El lanzamiento de "Legit & Legal Intelligence se produce en un contexto en el que la soberanía digital ha adquirido una relevancia estratégica de primer orden, en paralelo a la aplicación progresiva del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial y a la creciente exigencia de supervisión sobre los sistemas automatizados. La dependencia de modelos propietarios desarrollados y controlados fuera de Europa plantea riesgos crecientes para administraciones públicas y organizaciones privadas, tanto por razones de control del dato como de continuidad operativa y autonomía tecnológica", apuntan.

Desde la empresa desarrolladora explican que el punto de partida es trabajar con soluciones tecnológicas plenamente adaptadas al marco regulatorio europeo y, cuando el caso de uso lo exige, por arquitecturas nativas europeas diseñadas para facilitar el cumplimiento del Reglamento de IA y del RGPD (Reglamento de Protección de Datos) desde el primer día. Estos requisitos resultan especialmente sensibles en ámbitos sometidos a mayor presión regulatoria, como el sector financiero, asegurador, sanitario, tecnológico, educativo, laboral o la propia Administración pública.

Equipo de 1MillionBot tras ganar el premio nacional de Informática. / INFORMACIÓN

Solución soberana

Como explica Carlos Rodríguez Sau, socio de Legaltech de Andersen y director de la nueva entidad, “las empresas han de ser conscientes de que el cumplimiento normativo ya no es solo una exigencia regulatoria, es un factor de competitividad, confianza y diferenciación del que no pueden prescindir. Legit & Legal Intelligence aporta, precisamente, esa confianza, seguridad jurídica y capacidad de respuesta ante supervisores y organismos reguladores, facilitando una adopción responsable, sostenible y competitiva de la IA”.

Por su parte, Andres Desantes, CEO de 1MillionBot y codirector del proyectos, señala que “el principal obstáculo para la adopción de la IA en Europa ya no es una cuestión de tecnología, sino la distancia entre el piloto y la puesta en producción con todas las garantías. Legit & Legal Intelligence nace precisamente para cerrar esa brecha: aportamos la experiencia de cientos de despliegues reales en Administraciones públicas y sectores regulados, y la unimos al rigor jurídico de Andersen para que cada proyecto llegue a producción con gobernanza, trazabilidad y control del dato desde el diseño”.

En este ámbito, esta herramienta se alinea con la estrategia nacional de IA articulada en torno al proyecto ALIA, la infraestructura pública de inteligencia artificial impulsada por el Gobierno de España y desarrollada con el Barcelona Supercomputing Center (BSC). Además, se apoya en modelos lingüísticos abiertos de ámbito europeo, como la familia EuroLLM. Se trata, en definitiva, de ofrecer soluciones íntegras apoyadas en la soberanía digital europea, que combinen modelos nacionales y europeos con las garantías de gobernanza, trazabilidad y control del dato que demandan los entornos críticos.

Más allá de las soluciones tecnológicas concretas, la iniciativa conjunta incorpora un conjunto de intangibles como una metodología propia de gestión de riesgos de IA alineada con estándares internacionales como ISO/IEC 42001 y con el Reglamento europeo de IA, ya aplicada en proyectos reales en sectores regulados, junto con herramientas de gobernanza y un marco integral para inventariar casos de uso, ordenar evidencias, reforzar la trazabilidad y acreditar el cumplimiento ante supervisores y organismos reguladores. De este modo, uno de los aportes de valor es que la propuesta ayuda a empresas y administraciones a transformar la inteligencia artificial en una capacidad estratégica, con control sobre sus datos, mayor seguridad jurídica y capacidad real de respuesta en entornos regulados.