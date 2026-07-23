Aceitunas Serpis reduce un 93 % el plástico por lata vendida en su plan de sostenibilidad

Cándido Miró-Serpis ha publicado la memoria de sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2025, que detalla la consolidación de la estrategia en esta materia de la empresa. Entre los resultados obtenidos en el pasado año por la empresa, que tiene instalados 1.800 paneles solares, destaca la reducción de materiales plásticos en un 93,1 % por lata vendida, así como el 22 % del consumo de agua en la fabricación. Del mismo modo, se ha comprometido a reducir un 30 % su huella de carbono para el próximo ejercicio.

La compañía ha seguido avanzando en su plan de descarbonización, con el objetivo de reducir un 30 % las emisiones de alcance 1 y 2 para 2027. Se trata de un objetivo incluido en el PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) de descarbonización.

Y, bajo los principios de la economía circular, la empresa ha alcanzado un 95 % de implantación de embalajes secundarios en cartón y ha reducido un 93,1% el plástico por lata vendida respecto a 2022.

La factoría de Serpis en Alcoy. / INFORMACION

Además, ha puesto en el mercado cerca de 800.000 envases doypack reciclables, dentro de sus compromisos vinculados al Sustainability Linked Loan (SLL), que conecta el desempeño sostenible con la evolución financiera de la compañía.

En materia de eficiencia energética, la compañía cuenta con más de 1.800 paneles solares operativos y más del 30% de la energía eléctrica consumida procede de fuentes renovables. Asimismo, durante 2025 ha logrado reducir un 22 % su consumo de agua gracias a una “gestión más rigurosa y a la mejora continua de sus procesos”.

Por lo que se refiere a la cadena de valor, Cándido Miró-Serpis trabaja con 172 proveedores y mantiene más del 90 % de sus compras en España, “reforzando así su contribución a la economía local y la estabilidad de su cadena de suministro”.

Los principios que rigen en la empresa se han extendido a la cadena de valor y se ha solicitado a los proveedores la adhesión y firma del Código de Conducta de Proveedores. Un 85% de proveedores de materias primas y auxiliares se han sumado a estas normas basadas en criterios claros de responsabilidad y facilita el seguimiento de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en origen.

Latas de aceitunas de Cándido Miró-Serpis. / Juani Ruz

El informe refleja la consolidación de su estrategia ESG, basada en cuatro pilares: el compromiso con las personas, el cuidado del medioambiente, la cadena de valor responsable, y una gobernanza robusta y transparente. Para el CEO de Serpis, Juan Gil, la memoria refleja “el camino de una compañía que sigue evolucionando sin perder su esencia y que entiende que el futuro se construye junto a las personas, clientes, proveedores y comunidades que forman parte de Serpis”.

En el año del centenario de la compañía, Gil ha asegurado que crecer de forma sostenible “es la mejor manera de honrar nuestro origen y de afrontar los próximos 100 años”. En un contexto desafiante para el sector, marcado por la variabilidad climática, una cosecha ajustada y un mercado en transformación, la compañía ha reafirmado su convicción de “seguir construyendo una compañía más resiliente, eficiente y preparada para el futuro”.

Presencia internacional

Por otro lado, el resultado de la actividad de Cándido Miró-Serpis y su trayectoria ha llevado a la compañía a consolidar una presencia internacional en más de 50 países, con 12.000 toneladas de producto anuales, 16.000 metros cuadrados de superficie industrial y más de 70 millones de unidades vendidas entre latas, frascos y doypacks.

Puesto que el motor de la compañía son las personas, la empresa ha apostado por el desarrollo profesional, la igualdad y el bienestar. De esta manera, durante el pasado ejercicio se han incrementado un 28 % las horas de formación del personal y se ha reducido la brecha salarial en tres puntos, consolidando una mejora acumulada de 11 puntos en los últimos tres años.

Planta de producción. / Juani Ruz

El CEO Juan Gil ha valorado el esfuerzo de Cándido Miró-Serpis para “seguir construyendo una compañía más resiliente, eficiente y preparada para el futuro”. En este sentido, ha remarcado que la estrategia de sostenibilidad es una “una hoja de ruta integrada en el funcionamiento y en el negocio de la empresa”.

Serpis es la principal marca de la compañía Cándido Miró, especialista en la elaboración y distribución de aceitunas y encurtidos. Esta empresa familiar, ubicada en Alcoy, fue pionera en España en comercializar aceitunas rellenas de anchoa en 1926, y celebra este año su centenario.

Sus instalaciones abarcan 16.000 metros cuadrados dedicados a la fabricación y almacenamiento de productos de alta calidad. Gracias a su riguroso control de calidad, Cándido Miró cuenta con certificaciones de seguridad alimentaria BRC e IFS, reconocidas globalmente por la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria. Además, certificaciones como Star-K Kosher, Sedex y SMETA refuerzan su compromiso con prácticas responsables y transparentes en toda la cadena de valor.