Baleària participa en la creación del ‘hub’ de Formación Profesional de Movilidad Marítima Sostenible

La naviera Baleària participa en el nuevo hub de Formación Profesional (FP) para la Movilidad Marítima Sostenible. La iniciativa público-privada está promovida por el Ministerio de Educación y busca formar a las nuevas generaciones en tecnologías ecoeficientes y dar respuesta a las necesidades de cualificación del sector.

Además de la compañía dianense, participan en este hub firmas y entidades de referencia como Astilleros Armón, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, la Fundación Puertos de Las Palmas, Navantia, la Fundación Valenciaport y la Asociación Alianza Net-Zero Mar. Su labor se centrará en actualizar la oferta formativa y adaptarla al acelerado proceso de transición energética que vive el sector, mitigando las dificultades actuales en la captación de perfiles cualificados.

Para el presidente de Baleària, Adolfo Utor, "este hub constituye un instrumento estratégico para retener talento en España y garantizar que la transición verde genere empleo juvenil de alta cualificación, estable y con perspectivas de desarrollo profesional". Asimismo, Utor ha destacado que "con este acuerdo, la naviera consolida su papel clave en la vertebración del talento y el fortalecimiento del ecosistema marítimo español, reafirmando su compromiso con la educación y con los profesionales que harán posible el transporte marítimo del futuro".

Firmantes del acuerdo para la creación de un hub formativo sobre movilidad promovido por el Ministerio de Educación. / INFORMACIÓN

Nuevo espacio

Esta formación permitirá que la educación sectorial evolucione al ritmo de navieras, puertos y astilleros, ofreciendo a los estudiantes salidas profesionales estables, vinculadas a la tecnología y con capacidad de crecimiento. Así, la colaboración facilitará la definición de perfiles curriculares altamente especializados, tales como especialistas en mantenimiento de motores duales, técnicos en sistemas de baterías eléctricas, expertos en combustibles renovables, operadores de sistemas de conexión eléctrica a puerto (OPS) o profesionales especializados en digitalización y ciberseguridad marítima.

El acto de firma se ha realizado bajo la presidencia de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y ha servido para formalizar la creación de cinco nuevos espacios de colaboración sectorial. Estos hubs constituyen un espacio privilegiado entre la administración pública y las empresas, permitiendo identificar y trasladar rápidamente las demandas reales del tejido productivo al sistema de FP. De este modo, se favorece tanto la modernización de la oferta formativa y el impulso de proyectos de innovación, como la participación empresarial en la acreditación de competencias y en el aprendizaje práctico del alumnado.