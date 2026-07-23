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El Puerto de Alicante adjudica los estudios técnicos para el derribo de la isla flotante

Ingeniería y Estudios Mediterráneo asume el encargo en el proceso abierto para demoler la estructura por ruina técnica

La isla que va a ser demolida por el deterioro de su estructura.

La isla que va a ser demolida por el deterioro de su estructura. / HECTOR FUENTES

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Miguel Vilaplana

Miguel Vilaplana

Alicante

El Puerto de Alicante ha adjudicado a Ingeniería y Estudios Mediterráneo la asistencia técnica del proyecto de demolición de la isla flotante situada en la dársena interior del Puerto de Alicante. Ha sido tras obtener la mayor puntuación por parte de los técnicos en el proceso abierto para derribar esta estructura por ruina técnica.

Fue el 31 de noviembre de 2021 cuando la Autoridad Portuaria de Alicante anunciaba, junto al proyecto de mejora y modernización de los muelles abiertos al público, la construcción de una isla en la bocana de la dársena interior que sirviera para conectar esos muelles, dotándola de un anillo peatonal, en torno a ella, de 2,8 kilómetros.

La isla con el frente litroal al fondo.

La isla con el frente litroal al fondo. / Jose Navarro

Sin embargo, tras un hundimiento parcial en uno de sus pilares de apoyo durante la cimentación de la plataforma, se constató posteriormente el deterioro irreversible de la estructura, y la imposibilidad de cumplir los estándares de seguridad para ubicar en ella el restaurante propuesto en el proyecto original.

Contrato

Con todo ello, en noviembre del año pasado el Consejo de Administración del Puerto decidía romper el contrato con Vías y Construcciones, que fue la empresa que se adjudicó las obras en febrero de 2022, iniciando recientemente el expediente de contratación de la asistencia técnica de redacción del proyecto de demolición.

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El concurso, al que se presentaron tres empresas, ha sido finalmente adjudicado a Ingeniería y Estudios Mediterráneo, que asume el encargo por un presupuesto de 29.500 euros y un plazo de ejecución de siete meses.

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