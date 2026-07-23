El Puerto de Alicante acusa al anterior gestor de la Casa del Mar de dejadez y defiende la legalidad del cambio de titular

La Autoridad Portuaria de Alicante asegura que ha seguido escrupulosamente la Ley de Puertos del Estado a la hora de otorgar la concesión del centro de negocios de la Casa del Mar a Metromedia de Inversiones, indicando que han sido los incumplimientos, la falta de diligencia, la absoluta dejadez en la conservación del edificio y los impagos del anterior gestor, Business World Alicante (BWA), lo que ha provocado el cambio de titularidad.

De esta forma ha respondido la Autoridad Portuaria al anuncio de BWA, cuya cara visible es el empresario Javier Reina, de que va a emprender acciones legales contra la decisión del Consejo de Administración del Puerto y también contra Metromedia de Inversiones, tras la cual está la familia Palacio, del que dice que habría podido tener acceso a información privilegiada.

Según han señalado desde el Puerto, la entrada de un nuevo concesionario cuenta con el aval del Consejo de Estado, y permitirá impulsar la recuperación de este emblemático inmueble, situado entre la Estación de Autobuses y el Real Club de Regatas de Alicante, en un enclave privilegiado de la fachada portuaria.

La actuación, añaden, supondrá un nuevo impulso para un edificio concebido para albergar empresas consolidadas, startups y proyectos innovadores que buscan establecer en Alicante su sede operativa o un espacio representativo desde el que desarrollar su actividad.

La reunión del Consejo de Administración del miércoles, en el que se ratificó el cambio de gestor. / INFORMACION

La concesión, vigente hasta 2036, estaba hasta ahora en manos de Business World Alicante (BWA), Sin embargo, reiteran las mismas fuentes, el progresivo deterioro del inmueble, derivado de años sin el mantenimiento adecuado, unido al incumplimiento de diversas obligaciones económicas y contractuales —entre ellas la falta de reposición de la garantía de explotación—, motivó la apertura de un expediente de caducidad por parte de la Autoridad Portuaria.

Según explican, la normativa prevé que, cuando una concesión se encuentra hipotecada, la entidad acreedora pueda proponer un nuevo titular antes de que la concesión quede extinguida. En este caso, el acreedor hipotecario ejerció ese derecho proponiendo a Metromedia Inversiones como nueva empresa concesionaria, una sustitución que fue aprobada por la Autoridad Portuaria. Este cambio, añaden, no supone una nueva concesión ni altera las condiciones de la existente.

Papel estratégico

Con este acuerdo, la Autoridad Portuaria afirma que busca asegurar la continuidad de la actividad económica desarrollada en el centro empresarial. Sobre la base de que considera prioritario devolver al inmueble el papel estratégico para el que fue proyectado. Su singularidad arquitectónica, su excelente ubicación en el frente marítimo y su proximidad al centro urbano lo convierten en un activo de gran valor para reforzar la competitividad de Alicante como destino empresarial.

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En este sentido, subraya que la recuperación del edificio permitirá ofrecer espacios de alta calidad destinados a empresas de distintos sectores, favoreciendo la implantación de nuevas iniciativas empresariales y la consolidación de proyectos que aporten innovación, empleo cualificado y valor añadido al tejido económico de la ciudad y su área de influencia. Siempre reiterando el compromiso con un modelo portuario abierto a la ciudad y orientado a la generación de oportunidades.