El anterior gestor de la Casa del Mar deja una deuda de 330.000 euros en el Puerto de Alicante

El hasta hace escasos días gestor del centro de negocios de la Casa del Mar, Business World Alicante (BWA), ha dejado deudas de 330.000 euros en el Puerto de Alicante, así como un edificio que presenta desconchones, desprendimientos de cornisas y grietas, entre otros desperfectos. De hecho, han sido los impagos y la falta de mantenimiento del inmueble los motivos por los que la Autoridad Portuaria, con el aval del Consejo de Estado, ha retirado la concesión a la firma encabezada por el empresario Javier Reina, trasladando la titularidad a Metromedia de Inversiones, tras la cual está la familia Palacio.

Fue el pasado miércoles cuando el Consejo de Administración del Puerto de Alicante ratificaba la retirada de la concesión a Business World Alicante debido, según ha venido defendiendo la propia Autoridad Portuaria, al incumplimiento de diversas obligaciones económicas y contractuales -entre ellas los impagos y la falta de reposición de la garantía de explotación-, a lo que hay que añadir el progresivo deterioro del inmueble, derivado de años sin el mantenimiento adecuado. Una decisión contra la que la firma afectada ya ha anunciado que piensa iniciar acciones legales.

Desconchones en los exteriores de la Casa del Mar. / PILAR CORTES

Pues bien, fuentes del propio Puerto han arrojado luz sobre el alcance de los incumplimientos a los que se hace referencia, empezando por los económicos. De acuerdo con la información facilitada, la empresa a la que se le ha retirado la gestión de la Casa del Mar adeuda a la propia Autoridad Portuaria 330.000 euros, de los cuales 204.000 corresponden a tasas pendientes de pago y el resto, 129.000 euros, a la garantía de explotación que se ha quedado sin reponer después de que en abril del año pasado el Puerto decidiese recurrir a la misma para cobrar parte de la deuda acumulada.

En lo que respecta al deterioro del edificio, en el informe del Consejo de Estado que avala la retirada de la gestión, se hace constar que la Autoridad Portuaria envió en noviembre de 2024 un requerimiento a la concesionaria para que procediese a la subsanación urgente de las deficiencias detectadas en una visita de la inspección realizada un mes antes, de forma que se garantizase la seguridad de los empleados y clientes que utilizaban el inmueble y de los peatones que transitaban por la acera colindante. Se señalaba que se habían detectado numerosas deficiencias, la mayoría de ellas originadas por la falta de mantenimiento y conservación del edificio y de sus instalaciones, entre ellas falta de reparación en cornisas que habían sufrido un desprendimiento y una tapa de arqueta rota.

El empresario Javier Reina, cara visible de Business World Alicante. / PILAR CORTES

El requerimiento se acompañaba de un informe pericial elaborado por un arquitecto en el que se concluía que había una "absoluta falta de mantenimiento", y que "existía un problema estructural con fisuras y grietas en los pilares de hormigón que podría afectar a la estabilidad del edificio".

De acuerdo con la información facilitada, Business World Alicante solicitó un plazo de 15 días para presentar la planificación de las actuaciones a realizar, lo cual le fue concedido, pero sin que esa planificación llegase ni se abordasen las reparaciones.

De hecho, una nueva inspección realizada con posterioridad a la que originó el requerimiento constató la persistencia de varias de las patologías y deficiencias ya identificadas, dejando constancia de otras como desconchones, problemas en el tejado o deficiencias en la climatización.

Alegaciones

La empresa, en sus alegaciones, ha venido argumentando que se encontraba en situación de insolvencia y preconcurso, y que la falta de mantenimiento y conservación del edificio, así como la imposibilidad de atender las obligaciones económicas derivadas de la concesión, no le eran imputables, sino que eran consecuencia del incumplimiento de contrato de la cesionaria Regus. E invocaba precisamente a su situación de preconcurso para que se suspendiera el procedimiento de caducidad.

Sin embargo, el informe del Consejo de Estado, que señala que tanto los impagos como la falta de mantenimiento del edificio son motivo de caducidad, también señala en sus conclusiones que un concurso de acreedores no merma la potestad de la Administración para declarar la caducidad de un título concesional en caso de incumplimientos de carácter esencial.

Con todo ello, y como queda dicho, finalmente se ha procedido a retirarle la concesión a Business World Alicante, y a traspasarla a Metromedia de Inversiones, la empresa propuesta por el acreedor bancario, en este caso Bankinter.

Desde la Autoridad Portuaria se sostiene que con esta resolución lo que se busca es asegurar la continuidad de la actividad económica desarrollada en el centro de negocios, sobre la base de que se considera prioritario devolver al inmueble el papel estratégico para el que fue proyectado. También subrayan que la singularidad arquitectónica del edificio, su excelente ubicación en el frente marítimo y su proximidad al centro urbano lo convierten en un activo de gran valor para reforzar la competitividad de Alicante como destino empresarial.