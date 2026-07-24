Buenas noticias para la cereza: cierra su mejor campaña en Alicante en seis años con unos ingresos de 15 millones de euros

Por fin una campaña en la que los productores de cereza de la provincia de Alicante pueden echarse algo a la boca. Y es que después de seis años decepcionantes, el sector ha cerrado la época de recolección con unos beneficios cercanos a los 15 millones de euros. Ha sido gracias a un ejercicio en el que, más allá de los daños registrados al principio como consecuencia de las lluvias, la meteorología se ha comportado en líneas generales de manera adecuada, hasta alcanzar una cosecha cercana a los cinco millones de kilos.

Pues sí, finalmente a la sexta ha ido la vencida para un sector que lo ha estado pasando mal en los últimos años debido a cosechas que habían estado lejos de las expectativas. Así lo señalaba Hilario Calabuig, presidente de la Denominación de Origen Montaña de Alicante, quien destacaba que "unas veces por las lluvias, otras por la sequía, y unas cuantas más por falta de frío, hemos venido asistiendo a campañas en las que la producción había estado muy lejos del potencial de las explotaciones de la provincia".

Descarga de cerezas en la cooperativa agrícola de Planes. / Juani Ruz

La situación, sin embargo, ha cambiado en el actual ejercicio, gracias a un preámbulo esperanzador en cuanto a condiciones meteorológicas. Las precipitaciones fueron las adecuadas y el frío, aunque no demasiado intenso, también permitió el descanso de los árboles. Todo ello propició una buena floración que, posteriormente, se ha traducido en una buena cosecha.

Y eso que los inicios de la campaña dejaron a los agricultores con el susto en el cuerpo, debido a unas precipitaciones que causaron daños en alrededor de 500.000 kilos de cerezas, lo cual causó pérdidas cercanas a los tres millones de euros, teniendo en cuenta que es justo al principio cuando se pagan los mejores precios. De hecho, las cerezas son uno de los frutos más sensibles a la lluvia, dado que se agrietan con el exceso de humedad y quedan inservibles para la comercialización.

Cerezas acabadas de recolectar. / Juani Ruz

A pesar de ello, en el resto de la campaña la evolución del cultivo ha sido positiva en líneas generales, sin que se hayan registrado nuevas incidencias meteorológicas de demasiada importancia. Todo ello ha llevado a alcanzar una producción próxima a los cinco millones de kilos, que han generado unos ingresos que han rondado los 15 millones de euros.

China

Todo esto ha acontecido en un contexto en el que, a pesar de la firma del protocolo entre los gobiernos de España y China para la exportación de cerezas al gigante asiático, los productores de la provincia han descartado emprender esta aventura. Los motivos, como ya se informó, han sido el buen funcionamiento del mercado nacional y exterior habitual, y también porque de esta forma se han ahorrado los costes, entre otros los de refrigeración, que comporta la exportación a China.

Cabe reseñar que la extensión de los campos de cerezas en la provincia de Alicante se ha ido reduciendo en los últimos años en las consideradas zonas de cultivo tradicionales, principalmente en El Comtat y la Marina Alta, debido a las malas cosechas y al envejecimiento de los agricultores, que no han encontrado relevo generacional. En cambio, han ido aumentando su extensión en l'Alcoià y el Vinalopó, debido a que la orografía permite explotaciones más extensas y productiva. También las condiciones climáticas están resultando últimamente más adecuadas en estas comarcas.