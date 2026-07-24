Agricultura
Buenas noticias para la cereza: cierra su mejor campaña en Alicante en seis años con unos ingresos de 15 millones de euros
El sector se sobrepone a los daños por las lluvias en el inicio de la recolección y alcanza una cosecha cercana a los cinco millones de kilos
Por fin una campaña en la que los productores de cereza de la provincia de Alicante pueden echarse algo a la boca. Y es que después de seis años decepcionantes, el sector ha cerrado la época de recolección con unos beneficios cercanos a los 15 millones de euros. Ha sido gracias a un ejercicio en el que, más allá de los daños registrados al principio como consecuencia de las lluvias, la meteorología se ha comportado en líneas generales de manera adecuada, hasta alcanzar una cosecha cercana a los cinco millones de kilos.
Pues sí, finalmente a la sexta ha ido la vencida para un sector que lo ha estado pasando mal en los últimos años debido a cosechas que habían estado lejos de las expectativas. Así lo señalaba Hilario Calabuig, presidente de la Denominación de Origen Montaña de Alicante, quien destacaba que "unas veces por las lluvias, otras por la sequía, y unas cuantas más por falta de frío, hemos venido asistiendo a campañas en las que la producción había estado muy lejos del potencial de las explotaciones de la provincia".
La situación, sin embargo, ha cambiado en el actual ejercicio, gracias a un preámbulo esperanzador en cuanto a condiciones meteorológicas. Las precipitaciones fueron las adecuadas y el frío, aunque no demasiado intenso, también permitió el descanso de los árboles. Todo ello propició una buena floración que, posteriormente, se ha traducido en una buena cosecha.
Y eso que los inicios de la campaña dejaron a los agricultores con el susto en el cuerpo, debido a unas precipitaciones que causaron daños en alrededor de 500.000 kilos de cerezas, lo cual causó pérdidas cercanas a los tres millones de euros, teniendo en cuenta que es justo al principio cuando se pagan los mejores precios. De hecho, las cerezas son uno de los frutos más sensibles a la lluvia, dado que se agrietan con el exceso de humedad y quedan inservibles para la comercialización.
A pesar de ello, en el resto de la campaña la evolución del cultivo ha sido positiva en líneas generales, sin que se hayan registrado nuevas incidencias meteorológicas de demasiada importancia. Todo ello ha llevado a alcanzar una producción próxima a los cinco millones de kilos, que han generado unos ingresos que han rondado los 15 millones de euros.
China
Todo esto ha acontecido en un contexto en el que, a pesar de la firma del protocolo entre los gobiernos de España y China para la exportación de cerezas al gigante asiático, los productores de la provincia han descartado emprender esta aventura. Los motivos, como ya se informó, han sido el buen funcionamiento del mercado nacional y exterior habitual, y también porque de esta forma se han ahorrado los costes, entre otros los de refrigeración, que comporta la exportación a China.
Cabe reseñar que la extensión de los campos de cerezas en la provincia de Alicante se ha ido reduciendo en los últimos años en las consideradas zonas de cultivo tradicionales, principalmente en El Comtat y la Marina Alta, debido a las malas cosechas y al envejecimiento de los agricultores, que no han encontrado relevo generacional. En cambio, han ido aumentando su extensión en l'Alcoià y el Vinalopó, debido a que la orografía permite explotaciones más extensas y productiva. También las condiciones climáticas están resultando últimamente más adecuadas en estas comarcas.
Asaja denuncia un desplome del 63 % en los seguros
Asaja Alicante denuncia que la cereza alicantina atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia por las graves carencias en el seguro agrario. Los datos analizados por la organización evidencian un desplome continuado de la contratación, dado que en apenas cinco años se ha registrado una caída del 63,46 %. Una tendencia que demuestra, en opinión de Asaja, que el actual modelo de aseguramiento "está dejando fuera precisamente a quienes debería proteger, expulsándolos del sistema".
“La cobertura de daños por heladas y lluvias es absolutamente inviable para el productor de cereza, pues la mayoría de explotaciones cultivan variedades que van desde la extratemprana hasta muy tardías para cubrir todo el periodo productivo, por lo que sería oportuno considerar los daños en el conjunto de las explotaciones de cada uno de los grupos varietales en función de sus fechas de floración y recolección”, señala el responsable del departamento de Seguros Agrarios de la organización, Antonio Gascón.
Además, añade, se han introducido medidas para algunas explotaciones que individualizan sus coberturas en función de los resultados de la siniestralidad de los últimos años. "Como consecuencia -apunta-, algunas explotaciones tradicionales en la provincia de Alicante no pueden contratar los riesgos de helada y falta de cosecha por condiciones meteorológicas adversas, dejando estas explotaciones en una situación muy precaria y sin posibilidad alguna de protección frente a estos riesgos, quedando en el más absoluto desamparo".
En este sentido, Asaja ha trasladado a la Conselleria de Agricultura la urgencia de reformar el seguro de la cereza, instándola a que lo defienda ante el Ministerio, Enesa y Agroseguro. Tras reconocer que la valenciana es la Comunidad que más fondos destina a subvencionar la contratación de seguros agrarios, con 35 millones de euros anuales, subraya que no puede limitarse a eso, sino que también debe exigir que el sistema funcione.
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