CaixaBank y AEFA renuevan alianza para llevar la formación empresarial a las aulas

La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) y CaixaBank han renovado su colaboración con la firma de un acuerdo que consolida el compromiso de ambas entidades con el impulso y la continuidad de la empresa familiar. En el marco de esta alianza, la entidad financiera volverá a respaldar, como patrocinador, los Premios AEFA, que este año alcanzan su 31ª edición. Asimismo, colaborará en la tercera edición del programa educativo.

El acuerdo lo han suscrito la presidenta de la asociación, Maite Antón, y la directora territorial de la entidad en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Olga García. En virtud de este convenio, la entidad financiera será el patrocinador principal de ambas iniciativas, reafirmando así su compromiso con el tejido empresarial de la provincia y su apoyo al modelo de empresa familiar, que constituye el 94 % del tejido productivo alicantino.

Desde AEFFA, Maite Antón ha destacado que “la confianza que CaixaBank sigue depositando en nuestro proyecto refleja el valor de la empresa familiar como motor económico y social de la provincia de Alicante. Además, este apoyo cobra especial relevancia en la nueva edición de los premios, una cita ya consolidada que pone en valor la trayectoria, el compromiso y la capacidad de las empresas familiares para impulsar el desarrollo económico de nuestra provincia”.

Representantes de CaixaBank y AEFA tras la renovación del acuerdo de colaboración. / INFORMACIÓN

La presidenta también ha puesto en valor el respaldo de CaixaBank al programa educativo "La Empresa Familiar en las Aulas", impulsado por la asociación junto a la Generalitat. “Se trata de una iniciativa que nos permite acercar a las nuevas generaciones los valores que definen a la empresa familiar, como el esfuerzo, la innovación y el compromiso. Tras una segunda edición en la que más de 500 alumnos pudieron conocer de cerca esta realidad empresarial, afrontamos esta tercera con mucha ilusión y agradecemos contar de nuevo con el apoyo de CaixaBank para seguir ampliando su alcance”.

Por su parte, la directora territorial Olga García ha destacado que “desde CaixaBank mantenemos un firme compromiso con el crecimiento y la competitividad de la empresa familiar alicantina, motor esencial de nuestra economía”. “Es importante para nosotros dar continuidad a la colaboración con AEFA porque representa, respalda y da respuesta a las necesidades específicas de las empresas que son determinantes para el tejido empresarial alicantino”, ha apuntado García.

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Para Olga García, el programa educativo “supone un contacto directo de los alumnos con la realidad empresarial, mediante las charlas y visitas, que es la mejor manera de orientar a las futuras generaciones sobre las oportunidades que ofrece la empresa y el emprendimiento". “Desde CaixaBank nos sentimos muy orgullosos de colaborar con en esta iniciativa que acerca la realidad empresarial a los jóvenes y despierta vocaciones emprendedoras”, ha recalcado.