La Costa Blanca lidera con un 74 % la ocupación hotelera en España en un junio sin récord

El primer semestre deja en el sector turístico el primer síntoma de que los ajustes cuantitativos son una realidad y que los buenos resultados son una cuestión de productividad. La provincia de Alicante cierra junio con una ligera bajada en la ocupación hotelera respecto al mismo del año anterior, lo que le priva de un nuevo récord; sin embargo, en el acumulado, los datos siguen en verde y por lo tanto, ratificando un crecimiento sostenido.

La clave está en la tarifa media diaria por habitación (ADR), es decir, con el aumento del 3 %, los hoteleros registran mejores resultados si mantienen los niveles de reservas. El precio ahora está en 125,15 euros, frente a los 121,52 euros del año pasado y los 116,91 del anterior.

No obstante, hay que tener claro que los niveles son altos y el mejor ejemplo lo vuelven a dar los destinos alicantinos. El Instituto Nacional de Estadística ha situado a la Costa Blanca con el mejor porcentaje en las pernoctaciones de España con 73,4 % y, en el caso de puntos turísticos, Benidorm se ha situado como el tercero del país (79 %), solo superada por Madrid y Barcelona. Estos apuntes facilitan un contexto comparativo nacional, pues Hosbec dio recientemente grados más altos cercanos al lleno técnico (por encima del 93 %).

Pero con la base del INE, los números dicen que junio se cerró en la provincia con un descenso del 2,8 % en viajeros (se pasa de 513.243 el año pasado en junio a 498.719) y otro más suave de 1 % en pernoctaciones, donde se apuntan de 1.869.516 este año frente a 1.887.871 en junio de 2025.

Evolución de la ocupación hotelera del primer semestre en la provincia de Alicante. / Fuente: Elaboración propia /INE

Rentabilidad

Desde la patronal hotelera, la explicación tiene varios aspectos a considerar. Por un lado, "significa que el sector ha dejado de tener solo la vista en el volumen. Así, con una mejora importante de los ADR se puede permitir bajar sin que afecte a la rentabilidad y el valor arrastre del sector hotelero", señala la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes.y por otro, lado y dentro del contexto del buen momento, comenta coyunturas más tangenciales como la celebración del Mundial del Fútbol. "Una competición de este nivel tiene más incidencia que las Olimpiadas, especialmente en el turismo nacional, pues se asocia a un momento de ocio", añade.

El diagnóstico encaja con los registros del INE, porque es el viajero nacional (239.746) el que baja un 5,6 % de junio de 2026 al 2025 ; mientras que el internacional (258.972) prácticamente es el mismo. Basta con ver las imágenes del turista inglés viendo los partidos de su selección en las terrazas de la localidad benidormense para visualizar la diferencia.

Por otra parte, la publicación de la encuesta nacional ha coincidido con el de Visit Benidorm. La fundación toma las estadísticas del INE y señala que los establecimientos hoteleros de la ciudad han recibido 1.123.216 viajeros, que han generado un total de 5.038.923 pernoctaciones. "Estas cifras reflejan la capacidad del destino para mantener una actividad turística relevante durante los primeros meses del año, con un volumen significativo de visitantes y estancias antes del inicio de la temporada alta estiva Benidorm prevé repetir el patrón de ocupación hotelera durante el segundo semestre", indican en un comunicado. En pernoctaciones, la ocupación media en junio fue del 79 %.

Otro indicador destacado es el empleo que genera el sector. En la provincia de Alicante, tenía 11.522, lo que equivale casi a la mitad de toda la Comunidad Valencia que se situó en junio en los 20.615 empleos.