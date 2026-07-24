Del deporte profesional al negocio del bienestar

Trasladar las técnicas de recuperación y bienestar del deporte profesional a las casas. Ese es el objetivo con el que nació Wellbeinn hace poco más de dos años. Una empresa fundada por el campeón del mundo de baloncesto 3x3 Carlos Martínez y el exfisioterapeuta olímpico Miguel Ortín, que con sus dispositivos de presoterapia y crioterapia, asi como con sus exoesqueletos, ya va a alcanzar este 2026 unas ventas netas superiores a los 6 millones de euros.

Carlos Martínez, jugador del Valencia Basket, y Miguel Ortín, que en su momento trabajó como fisitoerapeuta en el Comité Olímpico Chino, decidieron unir sus caminos creando esta compañía, que tiene su sede en el municipio alicantino de Petrer. Una firma que precisamente surge de la experiencia directa de sus fundadores en el alto rendimiento y la recuperación física.

Miguel Ortín y Carlos Martínez, fundadores de la empresa. / activos

"Desde el inicio tuvimos claro que queríamos construir una empresa tecnológica con capacidad de generar impacto real", explica Martínez, quien añade que "nuestra experiencia en el deporte profesional nos permitió identificar una oportunidad clara en el ámbito de la salud, la longevidad y el bienestar".

Sobre esta base, la firma ha desarrollado distintas soluciones enfocadas a la recuperación y el descanso, combinando innovación, desarrollo de producto y construcción de marca bajo un posicionamiento orientado al mercado global.

En este sentido, el producto estrella de Wellbeinn es la presoterapia, con equipos pensados para drenar, desinflamar y aliviar la pesadez de piernas con la máxima comodidad. A ello se le añade la crioterapia, bañeras que incorporan un sistema inteligente de gestión térmica con un sistema de ozono y luz UV que garantiza una higiene total sin cambios constantes de agua.

Otros de los dispositivos que han contado con una excelente acogida son los exoesqueletos, uno de ellos diseñado para personas mayores con movilidad reducida y para personas con alteraciones de la marcha derivadas de lesiones medulares, enfermedades neurológicas y otras patologías, y el otro configurado como un asistente de cadera pensado para el día a día, pero también para montañismo, senderismo y trote.

Con algunos de los productos de la empresa. / activos

A ello hay que añadir una colección de dispositivos de luz roja para potenciar la regeneración celular, reducir la inflamación y estimular la producción de colágeno de forma natural. Desde paneles de alta irradiancia hasta máscaras faciales y esterillas flexibles.

Todo complementado con una serie de suplementos deportivos de recuperación configurados a base de ingredientes con respaldo clínico y con asesoramientos individualizados para aquellos clientes que lo demanden.

Venta online

Desde sus inicios, Wellbeinn ha apostado por un modelo digital y directo al consumidor que concentra hoy el 90 % de sus ventas vía online, mientras que el resto se distribuye entre marketplaces y distribuidores. Esta estrategia, destaca Carlos Martínez, les ha permitido acelerar su crecimiento, optimizar la relación con el cliente y validar rápidamente su propuesta de valor.

Tanto es así, que el incremento de ventas ha sido vertiginoso, pasando de los 100.000 euros del primer año a los 800.000 el segundo, y con una previsión ya consolidada de 6 millones de euros a final de 2026. Y de momento no tienen previsto cambiar su estrategia de ventas, "El canal online nos permite llegar al cliente final de manera directa, y a través de ello, aparte del mercado nacional, ya nos estamos abriendo paso en países como Francia, Portugal e Italia", enfatiza el cofundador de la empresa.

El objetivo de la compañía pasa ahora por reforzar su expansión con nuevos desarrollos de producto y consolidarse como una marca tecnológica de referencia dentro del sector wellness. "Queremos seguir construyendo una firma sólida y con visión a largo plazo, preparando los próximos hitos de crecimiento que ya tenemos definidos", apunta el otro socio, Miguel Ortín.

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Situada en el municipio de Petrer, la empresa está compuesta en la actualidad por 26 personas, dedicadas en su mayor parte al diseño de los productos y el software de los mismos, además del marketing, dado que la fabricación de los dispositivos está externalizada. Todo ello en un contexto de crecimiento expansivo que, vista la evolución en estos escasos meses de vida, promete ir a más.