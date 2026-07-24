Morant destaca la inversión española de 6,4 millones para el CubeStat Don Quijote

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha visitado este viernes las instalaciones de Emxys en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde ha ensalzado el talento ilicitano como motor del sector espacial. La responsable política ha señalado que “Emxys representa el éxito del ecosistema español de ciencia e innovación, al haber evolucionado desde spin-off universitaria hasta convertirse en una empresa con capacidades propias para diseñar y desarrollar tecnología crítica para misiones espaciales complejas”.

Allí ha destacado la inversión de 6,4 millones de euros de la Agencia Espacial Española (AEE), para impulsar el desarrollo del CubeSat Don Quijote, que permitirá a España liderar por primera vez una misión de aterrizaje sobre un cuerpo extraterrestre. “Hace pocos años, ni soñábamos que la tecnología española estuviera liderando misiones tan importantes espaciales de la Agencia Espacial Europea”, ha insistido la ministra.

El cubesat que fabricará Emxys tiene una forma que recuerda a un ladrillo. / INFORMACIÓN

El respaldo de la ministra se corresponde con el especial protagonismo que tiene la empresa ilicitana en esta iniciativa. Emxys es la responsable del diseño y fabricación de este equipamiento. El proyecto se enmarca en el programa GSTP de la Agencia Espacial Europea (ESA) y forma parte de la misión RAMSES (Rapid Apophis Mission for Space Safety) para estudiar el asteroide Apophis durante su excepcional aproximación a la Tierra el 13 de abril de 2029, pasando a una distancia aproximada de 32.000 km.

El satélite será desplegado desde la nave principal y ejecutará de forma autónoma una maniobra de descenso hasta la superficie del asteroide para realizar mediciones directas que complementarán las observaciones orbitales. En este sentido, la ministra ha puesto en valor “el liderazgo español en uno de los hitos tecnológicos más relevantes de la próxima década” y ha subrayado “el posicionamiento de nuestro país en defensa planetaria, seguridad espacial y autonomía tecnológica europea”.

La misión permitirá validar capacidades relevantes para futuras misiones a asteroides, operaciones autónomas, plataformas de pequeño tamaño para misiones interplanetarias, navegación de proximidad, gestión de potencia y sistemas espaciales avanzados.