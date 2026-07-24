Visit Benidorm se promciona en 25 países, aunque con la vista puesta en el nacional

Con el cierre de las estadísticas del primer semestre, Visit Benidorm ha presentado su primer balance anual. La Fundación reporta 91 acciones promocionales en 46 ciudades de 25 países, reforzando la presencia del destino en los principales mercados emisores y ampliando su alcance hacia nuevos públicos y oportunidades de promoción. El organismo público-privado mantiene su estrategia multicanal con una red cercana a los 310.000 seguidores en su comunidad digital y confirma que la atención hacia el público nacional será clave en este ejercicio.

La hoja de ruta trazada se ha conformado gracias a los 30 workshops, 17 participaciones en ferias, 13 presentaciones de destino, 9 fam trips, 7 press trips y 5 blog trips, además de roadshows, colaboraciones, envíos de material promocional y acciones específicas de street marketing. Desde la entidad, señalan que la promoción se ha dirigido a 10 productos turísticos y 6 segmentos diferenciados, con una estrategia orientada tanto al posicionamiento general del destino como a productos específicos.

El producto generalista ha concentrado el mayor volumen de acciones, con un 56 %, seguido de propuestas vinculadas al ciclismo, deportes, congresos, cine, familias, sostenibilidad, DTI y running. En cuanto a segmentos, la estrategia ha mantenido un enfoque transversal, con presencia de acciones dirigidas al público general y diferentes segmentos.

Panorámica de Benidorm, que vuelve a liderar la ocupación hotelera. / PILAR CORTES

Promoción nacional y digital

El mercado nacional ha concentrado el mayor número de actuaciones, con 22 acciones en España, seguido de Reino Unido, con 10, Italia, con 6, y mercados como Dinamarca y Polonia, con 5 acciones cada uno. También se han desarrollado iniciativas en Irlanda, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia, Finlandia, Noruega, Estados Unidos, Croacia, Portugal, Austria, Suiza, Serbia, India y otros mercados estratégicos.

Durante este semestre, la Fundación ha atendido a 267 agentes de viaje, 21 periodistas y 6 influencers, además de contabilizar 1.203 contactos con agencias de viaje y turoperadores, consolidando así el trabajo directo con profesionales del sector turístico nacional e internacional.

Además de las acciones presenciales, la apuesta digital de Visit Benidorm ha mantenido una elevada actividad durante el primer semestre de 2026, que ha alcanzado una comunidad de 309.180 seguidores en los distintos canales de la marca. En este periodo, los perfiles digitales han generado 22,61 millones de impresiones y se han publicado 2.684 contenidos en redes sociales y plataformas propias.

Turistas refrescándose en Benidorm / Pilar Cortés

Por canales, destaca TikTok especialmente dentro de la estrategia digital, con 10,02 millones de visualizaciones, 67.210 seguidores, 99 publicaciones y 58.420 interacciones. Instagram, por su parte, ha alcanzado 90.640 seguidores y 6,52 millones de visualizaciones, mientras que Facebook mantiene la mayor comunidad, con 118.020 seguidores.

En otro formato, el blog lifeinbenidorm.com también ha contribuido a reforzar la presencia online del destino, con 81.960 visualizaciones, 67.140 visitas y 62.610 visitantes durante el semestre. Entre los contenidos más consultados destacan las publicaciones vinculadas a Semana Santa 2026, Fallas y Saint Patrick’s Day, y Benidorm Fest 2026.

Desde la fundación benidormense, destacan la importancia de la conectividad con el aeropuerto Alicante-Elche. La terminal Miguel Hernández es la principal puerta de entrada a Benidormy, durante el primer semestre, ha registrado 30.800 vuelos, lo que supone un incremento del 9,4 %. Asimismo, se han ofertado 5,73 millones de asientos, con un crecimiento del 12,1 %. Estos datos refuerzan la accesibilidad del destino y consolidan la conectividad aérea con los principales mercados emisores, favoreciendo la llegada de visitantes internacionales y la diversificación de la demanda turística.