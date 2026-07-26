Francisco Uría: "El área metropolitana Alicante-Elche podría aspirar a ser un auténtico polo de desarrollo»

-¿Cuál es su relación con la provincia?

-Nací y estudié en Alicante; pero luego me marché a trabajar a Madrid. También lo hicieron mis padres poco después. Ahora mismo, mi vinculación se produce por el terreno personal con compañeros y amigos.

-¿Cómo fue la invitación a formar parte del Consejo de Ineca?

-A partir de una llamada de Alfredo Millá y la verdad es que me hizo mucha ilusión. No le costó nada convencerme.

-Por resumir, Ineca les ha pedido hacer marca Alicante. ¿Cómo cree que puede ayudar?

-En primer lugar, creo que los alicantinos, en general, tendemos a ser poco visibles respecto a nuestro origen en el sentido que, por ejemplo, mucha gente que me conoce no sabe que soy alicantino, mientras que de otros lugares son más ejercientes normalmente. Así que por la parte que me toca, lo primero, es activar mi propio perfil como alicantino. No obstante, no deja de ser una anécdota, lo relevante, como es obvio, es ser ese altavoz para dar a conocer los informes del instituto y a eso me comprometo. También facilitaré poner ambas instituciones en relación y al servicio de la causa.

Francisco Uría, en su visita a Elche donde acudió a la asamblea general de Ineca. / AXEL ALVAREZ

-¿Qué percepción tiene de la provincia en el campo económico?

-En Madrid y en otros sitios, se percibe muy ligado al turismo y al verano, incluso alguna canción que todos hemos bailado, pero es una gran desconocida en términos económicos. A mi siempre me asombró, cuando vivía allí, la especialización de los sectores (juguetes, calzado, alfombras …) Toda esa riqueza y toda esa diversidad de capacidades económicas empresariales se traducen en resiliencia. Es una economía tremendamente flexible, capaz de adaptarse y de navegar en épocas de bonanza, pero también en las difíciles. Cuando se conoce más profundidad, la gente se sorprende, porque no está en el radar. Así que creo que la tarea de poner Alicante en el mapa desde el punto de vista de la economía y de la empresa es la primera tarea que tenemos que hacer entre todos.

La economía alicantina es tremendamente flexible y resiliente

-¿Qué motiva que ese mensaje no llegue?

Los actuales campeones no son solo nacionales, sino globales. A un Inditex, todo el mundo la conoce, es decir, que la ubicación geográfica no es el dato más relevante, lo que es importante es, al final, el tamaño y la capacidad de proyección de la empresa fuera de un territorio definido y, en ese sentido, el tamaño de la empresa alicantina -y en toda España- no es para nada una singularidad. Con algunas excepciones, ese menor tamaño termina traduciendo en una menor capacidad de proyección, de inversión y de atracción de talento. Todo eso agregado, obviamente tiene consecuencias.

Por estos motivos, creo que hay una apuesta general para todo el tejido empresarial español de que debería incrementar su tamaño, que las empresas deberían avanzar en profesionalización, internacionalización, capitalización y, por supuesto, uso de la tecnología. Todo para mejorar y aumentar su productividad que, a su vez, tendría efectos positivos en términos de visibilidad. Creo que esa es la tarea pendiente, porque Alicante cuenta con otras capacidades. No quisiera dejar de referirme, como antiguo alumno, a uno de los tesoros de la provincia como contar con dos centros universitarios de tanta potencia como el de Elche y el de Alicante que son capaces de proveer de talento formado a las empresas y eso evidentemente debería traducirse en una ventaja competitiva relevante.

La deficitaria inversión pública de Estado y Generalitat en Alicante clama al cielo

-En su visita a Elche, aseguró que la globalización está muy viva, ¿cómo juega España y cómo puede jugar la provincia?

-Cualquier acontecimiento que se produce en el mundo, termina produciendo efectos para todos. Nada está desconectado. En el lado de las oportunidades, hay una lección maravillosa: no hay centro del mundo, en el sentido de que donde hay talento, creatividad o innovación, puede haber un proyecto de negocio y, en muy poco tiempo, además, se pueden conseguir resultados muy relevantes. En la reciente asamblea de Ineca, fue muy reiteradamente citado el caso de Málaga y creo que el general en la reserva Francisco García-Almenta estuvo muy acertado al hablar de un momento geopolítico tan complejo en el que la ubicación geográfica de España nos sitúa con una posición privilegiada en términos de lejanía de los conflictos, por un lado; pero a la vez, como puente de conexión entre Europa, África y América. Así que cuando ves la evolución de la inversión extranjera y, sobre todo, el mundo “private equity” en España, considero que hay un reconocimiento de la oportunidad. Sin embargo, a los alicantinos, y a los españoles en general, a veces nos hace falta creérnoslo.

-¿Un ejemplo local que pueda explicar su apunte?

-Cualquier joven, que pueda tener una idea brillante, es perfectamente capaz de convertirlo en una realidad. ¿Quién nos iba a decir que no hace tanto tiempo que íbamos a tener una compañía de cohetes en Elche? Creo que este ejemplo es una prueba.

-Se habla mucho de la industrial dual, ¿es realmente una oportunidad para mercados pequeños como Alicante o estamos en la fase teórica?

-Proyectos como dotar de mayor interconexión Alicante y Elche y la formación de una gran área metropolitana y de negocios mucho más integrada, potenciando las infraestructuras aeroportuarias, ferroviarias, entre otras, podría aspirar a convertir a la provincia en un auténtico polo de desarrollo de muy distinto tipo. Vuelvo a insistir en la idea de que creo que talento no falta. Tenga en cuenta de que, por las cifras, estamos hablando ya de un mercado de aproximadamente un millón de personas que son números estimables. Por resumirle, creo que tenemos motivos para ser optimistas, lo que tenemos es que creérnoslo y ir a por la oportunidad.

El tamaño de las empresas es relativamente pequeño y eso resta capacidad de proyección

-Con una infrafinanciación manifiesta y una baja inversión pública, ¿qué se puede hacer atraer a la privada?

-Son dos cuestiones distintas, aunque obviamente muy interrelacionadas. Por un lado, lo de la inversión pública, vamos a decirlo así, clama al cielo. En ese sentido, la provincia tiene que lograr una mejora en su posicionamiento respecto a la inversión pública tanto del Estado como de la Generalitat y eso se tiene que producir por el cauce político. No hay otra manera. Otra cuestión es que la sociedad civil alicantina tenga más capacidad de llamar la atención sobre esos déficits y considero que ahí los informes, que está publicando Ineca, hacen una labor fundamental. Esa primera inversión pública es insustituible. En segundo término, efectivamente, hay un enorme potencial de inversión privada. Ahora hay en los mercados internacionales una liquidez enorme.

Tenemos fondos de distintos tipos que están buscando oportunidades de inversión en todo el mundo. y que están descubriendo España. Se podría decir que estamos en un momento «dulce» para captar inversión. Lo que hay que tener en cuenta es que esa inversión va dirigida a proyectos. Hay que construir proyectos empresariales que sean atractivos y que sean prometedores desde el punto de vista de recuperación de la inversión, lo que enlaza con lo anterior. Si se mejoran las infraestructuras, las capacidades de un territorio, se facilita que esos proyectos tengan más probabilidad de éxito y, por lo tanto, que llegue. Por supuesto, hay más fórmulas: la parte pública puede generar incubadoras de empresas, distintos tipos de incentivos para la inversión, sobre todo en innovación. Aquí hablamos de una colaboración público-privada, que ayude a que las dos dimensiones se alimentan recíprocamente. Pero, digamos que la buena noticia es que el dinero está ahí.

Asamblea general de Ineca en el Centro de Congresos de Elche /

-Vamos a una nueva prórroga de presupuestos generales, lo que a Alicante la deja realmente tocada, ¿cómo valora esta circunstancia?

-Que no haya presupuestos no deja de ser una anomalía. Son una norma muy importante. En términos de calidad democrática, no deja de ser el gran instrumento de control de la acción de Gobierno y lo ha sido así desde el siglo XIX. En segundo término, no deja de ser la manera en la cual el Ejecutivo de turno asigna prioridades y, por tanto, inversión en función de lo que está ocurriendo, de tal manera que la prórroga es, en buena medida, el hecho de no ser capaz de hacer esa alineación y se acaba convirtiendo en un lastre que no se limita solo a lo presupuestario.

La situación de fragmentación parlamentaria actual hace que sea muy difícil aprobar las reformas estructurales que deberían contribuir a aumentar el potencial de crecimiento de la economía española. Cuanto antes restauremos la capacidad legislativa del Parlamento, si se permite llamarla así, para adoptar las reformas que necesitamos, incluso la transposición en plazo de las directivas europeas que tenemos pendientes, mejor nos irá.

Hay que construir proyectos empresariales que sean atractivos para la inversión. Dinero hay

-Sobre Europa, desde el Instituto de la Banca, han incidido en la oportunidad de la nueva reforma sobre los créditos de consumo para dar seguridad jurídica. ¿No la hay?

-Desde el lado de la banca es plena. Precisamente una de las novedades de la directiva y de la futura ley española es que trae a la regulación a sectores que están dando financiación al consumo sin tener la regulación ni supervisión en la medida que la tiene la banca. Que todos los operadores que conceden financiación al consumo lo hagan con pleno respeto de los derechos y reconociendo toda la protección es bueno, en la medida que debería contribuir a facilitar el crecimiento o ejercer como palanca. Estamos a la espera de la transposición en España

-Una última, ¿consideran nuevos movimientos en la banca?

-La concentración bancaria es una realidad que, en parte, va empujada por las enormes inversiones ligadas a la tecnología, es decir, a la IA que es cara. Existen razones muy poderosas que a día de hoy lo están impidiendo, lo están dificultando y, en ese sentido, creemos que es un proceso que avanzará en la medida que lo haga la creación de un auténtico mercado interior de servicios bancarios, que es lo que tenemos pendiente. Tenemos unos cuantos grandes bancos españoles que podrían ser líderes en ese proceso de consolidación europea.