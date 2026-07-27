COMERCIO
El Consejo de Cámaras reelige a José Vicente Morata como presidente
El máximo dirigente de la institución cameral ocupa el cargo desde 2016
El Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio de la Comunitat Valenciana ha constituido hoy su nuevo pleno para el mandato 2026-2030 y ha elegido a José Vicente Morata como presidente de la institución. En la misma sesión también ha quedado elegido el nuevo comité ejecutivo, integrado además por el presidente de Cámara Alicante, Carlos Baño (vicepresidente primero); la presidenta de Cámara Alcoi, Lucía Pascual (vicepresidenta segunda); el presidente de Cámara Orihuela, Mario Martínez (vicepresidente tercero) y la presidenta de Cámara Castellón, Dolores Guillamón (Tesorera).
Con esta nueva reelección, Morata lleva 16 años al frente del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, ya que asumió el cargo en 2010. Forman parte del nuevo pleno los vocales designados por las cámaras territoriales. Por Cámara Alicante: Jesús Navarro, Eva Miñano, María José Rocamora, Rafael Hierro y César Quintanilla. Por Cámara Castellón: María del Carmen Miralles y Víctor Vilar. Por Cámara Valencia: María José Mainar, Alejandro Bermejo, Francisco Corell, Manuel Espinar, Sofía Frasquet, Borja Ávila, José Luis Beltrán y Emi Boix.
Coordinación
El acto ha contado con la asistencia de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano; del secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco; y de la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, Maribel Sáez. Tras la proclamación de los cargos, los miembros del nuevo comité ejecutivo han tomado posesión de sus responsabilidades, iniciando un nuevo mandato al frente del órgano que representa y coordina a las cinco cámaras de comercio de la Comunitat Valenciana.
Representación institucional
El Consejo de Cámaras continuará desarrollando su labor de representación institucional y coordinación de la red cameral valenciana, impulsando actuaciones dirigidas a fortalecer la competitividad de las empresas, favorecer la internacionalización, la innovación, la formación y la colaboración con las administraciones públicas, con el objetivo de contribuir al desarrollo económico y empresarial de la Comunitat Valenciana.
Fuente: Levante - EMV
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