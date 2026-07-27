MSC y la asociación de cruceros renuevan alianza con la vista puesta en nuevas rutas

La llegada de MSC a Alicante marcó un hito en el turismo de cruceros para la ciudad y consciente de lo que supone la presencia de la naviera en el puerto alicantino, la Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros ha renovado su convenio de colaboración con la compañía. Calificada como una "alianza estratégica", el acuerdo flo han suscrito Luis Blances, director comercial de MSC Cruceros y Francesco Balbi, presidente de la organización público-privada.

La principal novedad es que ambas partes han decidido ampliar las líneas de trabajo, entre las que destacan el diseño y promoción de nuevas rutas y experiencias turísticas para cruceristas, la creación de productos innovadores que integren a empresas y municipios de toda la provincia, la organización de jornadas profesionales y encuentros empresariales, visitas técnicas a buques o acciones de sensibilización turística.

En la relación de puntos que se quieren ir mejorando están los relativos a los proyectos de sostenibilidad y hospitalidad, así como iniciativas destinadas a mejorar la experiencia del pasajero desde su llegada al puerto hasta su regreso al barco. Uno de los pilares fundamentales del convenio seguirá siendo la incorporación de empresas locales al sector de cruceros, favoreciendo la creación de nuevas oportunidades de negocio mediante el desarrollo de experiencias culturales, gastronómicas, patrimoniales, comerciales, deportivas y de naturaleza que puedan ser comercializadas por las navieras y los principales touroperadores internacionales.

Vista aérea de un crucero de MSC atracado en Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Balance

Entre las acciones conjuntas desarrolladas este 2026, destacas la jornada de "networking" celebrada a bordo del MSC Ópera, en la que participaron decenas de empresas asociadas, consolidándose como un espacio de encuentro entre el sector empresarial y la industria de cruceros. De cara a futuros colaboraciones, se ha querido destacar la celebración del CLIA European Summit 2027, cuya organización supondrá un importante impulso para la proyección internacional del destino

Los estudios de impacto económico de la entidad ponen de manifiesto la creciente contribución del sector de cruceros al desarrollo económico y social de la provincia, que apuntan tanto a la creación de empleo, actividad y un retorno para el comercio, la hostelería, el transporte, la cultura, el patrimonio y el conjunto del tejido turístico. "La apuesta de MSC Cruceros por Alicante constituye un claro ejemplo de confianza en el potencial del destino y contribuye decisivamente a consolidar la ciudad como puerto de embarque y desembarque y como puerta de entrada para descubrir el conjunto de municipios de la Costa Blanca", señalan desde la asociación.