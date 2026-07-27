La plataforma Smart Costa Blanca entra en fase de pruebas y abre los datos al turismo de la provincia

El proyecto Smart Costa Blanca 2.0 pasa de la teoría a la realidad. La Diputación de Alicante ha comenzado a operar con la nueva plataforma y a probar los primeros bloques de información. La iniciativa de la Diputación de Alicante está dentro del objetivo de digitalización de la gestión turística de la provincia y, tal y como se anunciara en su presentación hace un año, la idea base es dotar a los destinos de nuevas herramientas.

Financiada con fondos europeos Next Generation EU, el Patronato Costa Blanca es una de las entidades públicas que se ha beneficiado de la prórroga en la justificación de las ayudas e inicia en modo beta las pruebas de sus herramientas. La plataforma inteligente está concebida como una infraestructura digital pública para conectar a destinos, empresas, visitantes y ciudadanía en un entorno común de información y servicios.

INFORMACIÓNTV

En beta

Según ha explicado su director, José Mancebo, se han podido testar ya algunas de las funcionalidades que se querían incluir y que se considerán ayudarán a los destinos en la denominada gobernanza. Entre las herramientas previstas se incluyen funcionalidades como la medición de la huella de carbono, soluciones de accesibilidad universal, una plataforma de formación online, sistemas para el seguimiento de aparcamientos y saturación de espacios, consultoría GIS y equipos vinculados al ciclo del agua y el cambio climático.

Uno de los elementos destacados será Smart Water Costa Blanca 2.0, una plataforma orientada a integrar información sobre recursos hídricos. No obstante, desde el organismo de la institución provincial han asegurado que, además de los consistorios, el proyecto beneficiará a otros perfiles profesionales. Así, las empresas podrán acceder a información útil para reforzar su competitividad y la ciudadanía accederá a una gestión turística más sostenible y transparente. También está la parte dirigida a los visitantes que podrán contar en el futuro con servicios digitales más personalizados, accesibles y adaptados a sus necesidades.