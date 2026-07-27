El Puerto de Alicante rescindirá el contrato con la constructora del barco de la isla flotante

El Puerto de Alicante ha finiquitado la isla flotante con su decisión de desmantelarla por su estado de ruina, y ahora va a hacer lo propio con la embarcación que debía servir para acceder a ella. Y lo va a hacer por motivos parecidos, dado que la pretensión es la de rescindir el contrato con el fabricante por los defectos de navegación que presenta, ahorrándose también con ello tener que buscarle otro uso una vez la isla va a pasar a mejor vida. La Autoridad Portuaria, asimismo, prevé emprender acciones legales contra la propia empresa constructora del catamarán para recuperar los cerca de 341.000 euros que llevaba desembolsados ya por el mismo.

La idea de encargar una embarcación nació de forma paralela a la de la isla flotante. El objetivo que se perseguía era contar con un medio de transporte marítimo que permitiera transportar pasaje, a modo de transbordador, desde los muelles hasta esta plataforma ubicada en la bocana del puerto. Pues bien, el catamarán en cuestión, de diez metros de eslora, una capacidad para 38 pasajeros y dos tripulantes y un sistema de suministro de energía solar, fue adjudicado a la mercantil Nasai Marine en mayo de 2023 por un importe de 383.000 euros, a lo que se sumó posteriormente una modificación de 43.360 euros para dotarlo de mayor autonomía y seguridad.

Detalle de la isla flotante que va a ser desmantelada. / HECTOR FUENTES

Con todo, tras la botadura, en diciembre de 2024, se detectaron diversos fallos de navegación, entre ellas que la embarcación no alcanzaba los 12 nudos de velocidad máxima del proyecto, que no conseguía mantener un rumbo fijo de navegación y que su gobierno y maniobrabilidad eran deficientes, hasta el punto de precisar ayuda externa desde el pantalán para el atraque. Motivos todos ellos por los que se requirió al astillero que realizase las subsanaciones necesarias para garantizar una navegación con las suficientes condiciones de seguridad.

Pues bien, transcurrido todo este tiempo, y al considerar que no ha recibido una respuesta satisfactoria por parte de la empresa para solucionar el problema, la Autoridad Portuaria ha decidido finalmente proceder a la resolución del contrato, lo que conllevará la incautación de la fianza depositada por la firma.

De igual forma, y de acuerdo con la información facilitada, el propio Puerto tiene previsto iniciar acciones legales para recuperar la inversión realizada hasta la fecha en este transbordador, y que asciende a alrededor de 341.000 euros, un 80 % del importe inicialmente previsto.

La isla flotante desde otra perspectiva. / Jose Navarro

Sea como fuere, lo cierto es que la embarcación había perdido la finalidad para la que había sido concebida, toda vez que, tal y como se ha ido informando, la isla flotante será desmantelada en próximas fechas.

Fue el 31 de noviembre de 2021 cuando la Autoridad Portuaria de Alicante anunciaba, junto al proyecto de mejora y modernización de los muelles abiertos al público, la construcción de una isla en la bocana de la dársena interior que sirviera para conectar esos muelles, dotándola de un anillo peatonal, en torno a ella, de 2,8 kilómetros.

Tras experimentar un hundimiento parcial en uno de sus pilares de apoyo durante la cimentación de la plataforma, en marzo de 2023, se procedió a realizar trabajos extra de refuerzo en el lecho marino, para garantizar su estabilidad. Sin embargo, eso no fue suficiente a raíz de las auditorías y peritajes realizados, que constataron el deterioro irreversible de la estructura.

Redacción

Con todo ello, en noviembre del año pasado el Consejo de Administración del Puerto decidía romper el contrato con Vías y Construcciones, que fue la empresa que se adjudicó las obras en febrero de 2022. El paso siguiente fue la convocatoria de un concurso para contratar la redacción del proyecto de demolición, y todo ello en base a un nuevo informe que llegaba a la conclusión de que la isla se encuentra en ruina técnica y que cualquier reparación con garantías supondría duplicar los 2,7 millones de euros invertidos en su construcción.

El concurso, al que se presentaron tres empresas, ha sido finalmente adjudicado a Ingeniería y Estudios Mediterráneo, que asume el encargo por un presupuesto de 29.500 euros y un plazo de ejecución de siete meses.

De todo este proyecto queda por resolver qué solución se le da a la empresa que tenía que asumir el restaurante previsto en la isla, si bien desde la Autoridad Portuaria se informa que ya se está trabajando en ello para alcanzar un acuerdo que resulte satisfactorio para las partes implicadas.