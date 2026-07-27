Seis de cada diez cooperativas de trabajo de la Comunidad se crean en Alicante

La provincia de Alicante lidera la creación de cooperativas de trabajo en la Comunidad Valenciana, y además, de manera holgada. En el primer semestre se han constituido 66 frente a las 26 y 21 de Valencia y Castellón respectivamente. Y todo en un contexto en el que el ritmo se ha incrementado un 68,7 % después del desplome registrado el año pasado como consecuencia, según el sector, del retraso en la convocatoria de ayudas.

Al cierre del plazo de solicitud de las ayudas al sector cooperativo de la Comunidad Valenciana, y según los datos del Registro de Cooperativas, en el primer semestre de 2026 se habían creado 124 nuevas cooperativas en territorio autonómico, de las que 113 son de trabajo, 8 de viviendas, 1 agroalimentaria y 1 de consumo.

La creación de 113 nuevas cooperativas de trabajo representa un incremento del 68,7% respecto del mismo período de 2025, cuando, destacan desde el sector, las ayudas al sector fueron convocadas en mitad del mes de agosto, lo que provocó que el ejercicio se cerrase con el peor dato de la década en cuanto a las cifras habituales de creación de empresas y empleo del sector.

En 2026, sin embargo, con las ayudas convocadas en mayo, los datos del registro suponen que a 30 de junio de este año ya se habría creado el 91 % de las cooperativas de trabajo constituidas a lo largo de 2025, que cerró con 145 cooperativas, 124 de ellas de trabajo.

Un empleado de una cooperativa de trabajo. / INFORMACION

Para el presidente de la Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (Fevecta), Ramón Rodríguez, “estos datos son la prueba del impacto positivo que tiene la orden anual de ayudas de la Generalitat como principal instrumento de promoción, consolidación y modernización con el que cuentan las Cooperativas valencianas”.

Por esta misma razón, ha dicho, “queremos volver a sentarnos con la dirección general de Trabajo y Cooperativismo para retomar el diálogo y seguir mejorando las condiciones y requisitos de estas ayudas para que respondan a las necesidades presentes y futuras de nuestras empresas”.

Empleo

De las 113 nuevas cooperativas de trabajo, 66 se han creado en Alicante, 26 en Valencia y 21 en Castellón. En cuanto a los empleos iniciales generados ascienden a 257 (58 % hombres y 42 % mujeres).

En pleno debate de los presupuestos de la Generalitat Valenciana, el presidente de Fevecta reclama “seguir cuidando el contexto de apoyo al cooperativismo valenciano a través de los instrumentos y las políticas públicas de promoción y estímulo de los que ya disponemos, como el Plan Fent Cooperatives, así como hacer un seguimiento constante y riguroso del impacto de cada actuación, ya que solo así, podremos mejorar y seguir estando entre las tres primeras comunidades autónomas en número de empresas y empleos cooperativos”.

Para Ramón Rodríguez, “Tan esencial como contar con un presupuesto adecuado es que dicho presupuesto se pueda ejecutar al máximo cada año. Y, para eso, es fundamental que la administración pública mantenga la interlocución con las entidades representativas del sector, como es el caso de Fevecta".

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El motivo, añade, es que "sabemos qué ocurre en las cooperativas y qué necesitan. Cada euro invertido en el fomento del cooperativismo es un euro que se multiplica, porque nuestras empresas siguen demostrando que mantienen el empleo que crean en mayor proporción que el resto de empresas, y generan riqueza y proyectos que no se deslocalizan”.