Vodafone arranca su estrategia comercial y explotación de la marca Finetwork

La batalla judicial entre Vodafone España y Wewi sigue su camino y ahora se reabre una nueva de corte comercial. La compañía de telecomunicaciones avisó de que ejercería su potestad de explotar el nombre comercial de Finetwork y este lunes ha anunciado que empieza a comercializar servicios de telefonía bajo esta firma. En un comunicado, la multinacional ha apuntado a que hace valer su condición de propietario de la marca registrada y que, previamente, había comprado a sus anteriores dueños, Wevi Mobile, que es la sociedad bajo la que opera Pascual Pérez, entre otros.

La presentación de una querella por parte del bloque fundacional de la empresa eldense el pasado mayo habría una nueva etapa en esta disputada compra-venta y, aunque no era la primera vez que suponía que ambas partes se vieran en los juzgados ha supuesto recruceder la disputa por el control de una marca y de sus servicios. Finetwork realizó una promoción intensa de la marca a través de acuerdo con equipos de primer nivel del fútbol con la que se dio a conocer entre el público generalistas. El lanzamiento bajo el paraguas de Vodafone permite preservar ese posicionamiento de marca y reforzar su propuesta comercial con una oferta renovada dirigida a los clientes.

Una persona usa uno móvil. / INFORMACIÓN

Segmento "low cost"

El lanzamiento se produce después de que Vodafone reclamara el uso de la marca y, a fecha de este lunes 17 de julio, convivan en Internet dos dominios. La web que acaba en punto es que pertenece a Vodafone y la que acaba en punto com que es de Wewi. Solo acudiendo al final de la plataforma se sabe a cual de las dos opciones pertenece la página. La convivencia tiene, a priori fecha de fin, que sería octubre.

Esa baza es la que aprovecha ahora Vodafone, que como legítimo dueño del nombre, ha empezado a ofertar tarifas móviles y otros productos a través de una web con la marca que se apoya en una de sus plataformas tecnológicas. La compañía ha anunciado, además, que prevé ampliar en los próximos meses la propuesta a planes y servicios convergentes con fibra. Los nuevos planes están orientados a un perfil de cliente "low-cost" que da soporte tanto a Lowi como a Finetwork, con cobertura 5G en todas las grandes ciudades y más del 92 % de la población.