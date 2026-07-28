Chocolates Valor, Kelme y Pikolinos, las marcas alicantinas preferentes para el consumidor local

Los hábitos y comportamientos de compra del consumidor de la Comunidad Valenciana revelan la relación que guardan con las marcas locales. El Club de Marketing del Mediterráneo y Coto Consulting han publicado una nueva edición de su informe anual en el que se valora el engache que las firmas tienen con su público más cercano. Este 2026, Mercadona y Consum repiten al frente del ranking de valoraciones y Chocolates Valor, Kelme y Pikolinos se sitúan como las alicantinas mejor consideradas.

La relación la completan nombres como Fallera, Dacsa, Hacendado, Chufi, Turia, Choví, Fartons Polo, Cecotec, Porcelanosa y Velarte. El documento indica que son las marcas valencianas que encabezan el “top of mind” de los consumidores de la Comunidad Valenciana, esto es aquellas que les vienen a la mente de modo espontáneo. Como se puede apreciar, la mayoría de ellas pertenecientes al sector de la alimentación, lo que confirma el peso de este sector en la notoriedad y consumo habitual de las marcas.

No obstante, el peso cambia si se tienen en cuenta solo los nombres alicantinos, donde el calzado es el que gana notoriedad. En concreto, la posición que ocupanson la octava en el caso de la empresa de La Vila; la duodécima, para la firma deportiva de Elche y la decimoquinta, en el caso de los zapatos de Elche fabricados por la familia Perán.

Resultados del informe 2026 realizado por el Club de Marketing y Coto Consulting. / INFORMACIÓN

Colarse entre los gigantes

El estudio se realizó sobre una muestra de 400 personas de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia y su objetivo es sondear el cambio de hábitos de los consumidores de la Comunitat en 2026. El 81 % de los encuestados menciona de forma espontánea alguna marca valenciana, llegándose a citar un total de 116 diferentes, lo que refleja la elevada presencia del tejido empresarial en la mente del consumidor en la que lideran las relacionadas con alimentación, seguidas de otras del sector tecnológico, pavimentos y calzado. Además, el 75 % afirma consumirlas de forma habitual.

Cuando piensan en las marcas locales, los consumidores las asocian principalmente con la calidad del producto o servicio (53 %), el compromiso con el territorio (46 %), la confianza y fiabilidad (41 %), la tradición y el conocimiento del oficio (40 %) y la sostenibilidad y responsabilidad ambiental (22 %). Tal y como explica la presidenta del Club de Marketing del Mediterráneo, Eva Prieto, “aunque el origen sí que influye en la decisión de compra, no se trata de un factor decisivo por sí solo. Lo que realmente construye preferencia es combinar calidad, confianza y compromiso con el territorio. La procedencia abre la puerta, pero es la propuesta de valor la que mantiene la relación con el consumidor”.

Pero, más allá de la imagen que proyectan, el estudio también analiza qué impulsa en realidad la compra de una marca de la Comunidad Valenciana. En este caso, el principal motivo vuelve a ser la mejor calidad (42 %), seguido del compromiso con el territorio (34 %), la cercanía y trato personalizado (28 %), confianza en la marca (27 %) y la buena experiencia previa (25 %). Cuando el consumidor opta por una marca valenciana, el precio pierde protagonismo frente al valor percibido, la calidad y el vínculo con el territorio.

Atributos asociados a las marcas de la Comunidad Valenciana (Informe 2026) / INFORMACIÓN

En este sentido, “el consumidor valenciano no compra únicamente un producto local. Compra una relación basada en la confianza, la cercanía, la disponibilidad y el compromiso con su entorno. Ese es el verdadero significado del 'vinculo' que muestran los datos” , destaca el director de Coto Consulting, Pedro Reig.

Mayor predisposición hacia la tienda física

El informe subraya también las palancas de comunicación territorial que activan la compra en los consumidores de la Comunidad, y en este sentido, el resorte más importante son las tiendas físicas. La presencia no es decorativa sino decisiva. Así, 9 de cada 10 valencianos muestra una mayor predisposición a comprar si la marca tiene presencia real en la región. Le siguen comunicar de forma clara dónde y cómo produce (88 %), mostrar compromiso con la comunidad local (87 %), resaltar su pertenencia y orgullo con su origen (79 %), participar en eventos de la Comunitat (74 %), y utilizar referentes, símbolos o lenguaje propio del territorio (67 %).

Por edades, cuanto mayor es la edad, más se le solicita a la marca una mayor claridad en su comunicación. Mientras que, por provincias, los consumidores de Castellón y Valencia ponen más valor en que la marca resalte su permanencia y orgullo por su origen.