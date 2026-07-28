Cox triplica su beneficio operativo hasta los 245 millones en el primer semestre gracias a la adquisición de Iberdrola México

El grupo español Cox ha cerrado el primer semestre de 2026 con unos resultados marcados por la integración de los activos adquiridos a Iberdrola en México, una operación que ha supuesto un salto de dimensión para la compañía especializada en infraestructuras de agua y energía. La incorporación de este negocio ha impulsado de forma notable su actividad, permitiendo multiplicar por 2,5 los ingresos y triplicar el beneficio operativo respecto al mismo periodo del año anterior.

Las cuentas semestrales incluyen por primera vez la aportación íntegra de la nueva división Cox Asset México, cuyo efecto se ha traducido en unos ingresos consolidados de 1.243 millones de euros. Asimismo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 245 millones de euros, más del triple que un año antes, mientras que el margen sobre ingresos mejoró del 16% al 20%, reflejando una mayor rentabilidad tras la integración de los activos mexicanos.

Otro año de subidas, ya que la compañía especializada en infraestructuras críticas de agua y energía cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 69 millones de euros, un 16% más que el año anterior, impulsado por el crecimiento de su actividad y la ejecución de su plan de expansión. La compañía elevó sus ingresos hasta los 1.140 millones de euros, un 62% más en comparación con 2024, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó un récord de 225 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 23%.

La empresa atribuyó esta evolución al buen comportamiento de sus negocios de agua y energía, así como al aumento de su cartera de proyectos y al avance de su estrategia internacional.

Transformación en marcha

La presentación de los resultados del primer semestre tenían el aliciente de comprobar cómo el proceso de compara de Iberdrola México que se inició oficialmente hace poco más de un año y se completó el pasado abril tendría en la dimensión de la compañía presidida por el alicantino Enrique Riquelme. También, aunque fuera del escenario puramente económico, la compañía afrontaba una presentación tras la notoriedad alcanzada por su máximo responsable a cuenta de la presentación a la presidencia del Real Madrid. Con todo y eso, el grupo especializado en energía ha mostrado músculo.

En el comunicado oficial de la empresa, Cox asegura "la sólida capacidad de generación de caja de su negocio", una cuestión que destaca como claro mensaje al mercado y a los inversores. "Con seis meses de Cox Asset Mexico, el flujo de caja operativo ajustado alcanzó los 129 millones de euros, más que triplicando la cifra del primer semestre de 2025, con una conversión del 52 % sobre EBITDA ajustado. Este resultado consolida el flujo de caja como una de las principales métricas de desempeño del grupo y respaldando una clara senda de desapalancamiento, asignación disciplinada de capital y creación de valor a largo plazo".

“Los primeros resultados tras la integración de México confirman la solidez de nuestra tesis de inversión y muestran la nueva era que hemos iniciado con la nueva Cox. Hoy tenemos una nueva dimensión: somos una compañía de mayor escala, con una base de activos más sólida, una mayor recurrencia de ingresos y una capacidad de generación de caja significativamente reforzada. México no solo refuerza nuestro liderazgo en agua y energía, si no que acelera nuestra transformación hacia un modelo más resiliente, predecible y con mayor creación de valor para nuestros accionistas", ha señalado Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox.

El gigante mexicano

La compañía acelera además su transición hacia un modelo con mayor peso de activos concesionales y contratados a largo plazo. Asset Co se consolida como el principal motor de creación de valor del grupo, registrando con seis meses de Cox Asset Mexico unos ingresos de 869 millones de euros y un Ebitda ajustado de 289 millones, multiplicando por 7,7 veces y 5,1 veces, respectivamente, las cifras del año anterior. Lo que se interpreta en un crecimiento a escala previsto ya en el anuncio de la compra.

En este sentido, la plataforma cuenta con 16 activos en operación, unos 3,9 GW de capacidad instalada, una disponibilidad del 94,1% y tasas de renovación de contratos superiores al 99 %, que lo situaría como uno de los principales operadores privados del país y el único con integración vertical. En el primer semestre de 2026, la compañía mexicana registró, unos ingresos de 870 millones de dólares, un 24% más que en el mismo periodo del año anterior, y un Ebitda ajustado de 302 millones de dólares, un 7% superior, mientras que la energía comercializada alcanzó los 10,2 TWh, un 8% más.

Por su parte, Service Co ha registrado órdenes acumuladas (backlog) de 3.346 millones de euros, un 24 % superior al de hace un año, respaldado por una cartera diversificada y márgenes atractivos por encima del 10 %, demostrando solidez de la demanda subyacente. Los resultados operativos se han visto negativamente impactados por la situación geopolítica internacional y por retrasos en la ejecución de algunos proyectos, según señalan en la información aportada a la CNMV.

Estructura de capital estable y de largo plazo

Desde la compañía se subraya que la adquisición supuso dejó atrás la financiación puente de corto plazo para pasar a una estructura financiera estable y a largo plazo, refinanciando la deuda inicial en los mercados de capitales con enorme éxito. Es decir, que la empresa colocó bonos por 2.000 millones de dólares, con una demanda que multiplicó por cinco la oferta en su tamaño inicial, y cerró un Term Loan de 733 millones de dólares. De esta forma, la estructura de capital queda alineada con el negocio, ampliamente reduciendo el riesgo financiero a corto plazo.

Tras esta operación, la compañía cuenta con una estructura de capital estable y de largo plazo, con una vida media de la deuda de unos 6,5 años. La deuda financiera neta ascendía a aproximadamente 3.300 millones de euros, equivalente a una ratio de Deuda Financiera Neta/Ebitdfa de 4,9x. La compañía espera avanzar en su proceso de desapalancamiento apoyándose en la fuerte generación de caja de sus activos, la optimización y rotación selectiva de cartera y una política de inversión disciplinada, además de otras vías que la compañía está estudiando que permitirán reducir el apalancamiento.