FGV comienza las pruebas de los nuevos tranvías de grandes dimensiones en Alicante

La primera unidad de los tranvías de la serie 4500 ha comenzado su periodo de pruebas en Alicante. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana inicia, de esta manera, el proceso de homologación de los nuevos equipos que ofrecerán una mayor capacidad. Los vagones pasarán de ser de 198 a 285 pasajeros. Desde la entidad ferroviaria valenciana, han explicado que los test de galibo se realizan por la noche, cuando se interrumpe la circulación de las líneas convencionales.

Aunque la visita oficial prevista para este lunes se suspendió por los incendios que asolan Vall d'Uxó, las comprobaciones son un proceso que precisa meses y que, habitualmente, se realiza con un primer equipamiento para posteriormente adaptar el resto en los ajustes que se consideren. En este sentido, también se introduce la formación necesaria para los maquinistas y todas las especificaciones técnicas que se detecten y que van desde aspectos tan sencillos como comprobar la altura de los espejos como otros detalles relativos a la seguridad o señalización que se consideren.

La llegada de estos convoyes sitúan al TRAM como experiencia piloto para la Comunidad Valenciana. La Generalitat Valenciana realizó una compra a Stadler de 22 unidades para modernizar los actuales equipos en las provincias de Valencia y Alicante por un importe de 140 millones. Uno de los objetivos de la adquisición es absorber el aumento de pasajeros que ha registrado este medio de transporte en ambas zonas.

Interior de uno de los vagones del nuevo equipo. / INFORMACIÓN

De acuerdo con los datos facilitados por FGV, el principal cambio es esa capacidad. El incremento de 87 plazas de esta nueva serie permitirá ofertar casi 2.000 plazas adicionales entre el TRAM y Metrovalencia. También se ha detallado que el destino serán las líneas relacionadas con los municipios de la comarca en referencia a la Línea 2 que une el centro de la capital con la Universidad de Alicante y San Vicente del Raspeig -y que es el que mayor número de pasajeros registra desde hace tiempo- y la 3, que llega hasta El Campello, cubriendo toda el área de la playa.

Las conexiones que quedan fuera, por cuestiones de tecnología y operativa ferroviaria, es Benidorm (Línea 1) y Dénia (Línea 9). Otra de las características es que se ha diseñado bajo parámetros más actualizados de accesibilidad, lo que mejorará las condiciones para los usuarios de movilidad reducida, según las indicaciones técnicas iniciales.

El periodo de pruebas se prolongarán un mínimo de tres a cuatro meses, según han avanzado y la previsión inicial es que pudieran estar en circulación antes de que acabe del año, o al menos, ese es el escenario con el que trabaja la Generalitat. En Valencia, la incorporación de estos nuevos tranvías permitirá a su vez renovar el parque móvil actual y retirar de la circulación de manera progresiva las unidades de la serie 3800, en servicio desde 1994. En la actualidad, FGV cuenta con 46 unidades de tranvía en servicio en las Líneas 4, 6, 8 y 10 de Metrovalencia y 22 vehículos en circulación en las líneas 2, 3, 4, y 5 del TRAM.