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El rascacielos sostenible de Goya Real Estate recibe el espaldarazo del Gobierno central

El Boletín Oficial del Estado publica una subvención para la iniciativa Gran Delfin Activos en Benidorm que cuenta con una inversión cercana a los 50 millones

Vista exterior del edificio sostenible Delfin Tower de Benidorm.

Vista exterior del edificio sostenible Delfin Tower de Benidorm. / HECTOR FUENTES

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Ana Jover

Ana Jover

Alicante

Gran Delfin Activos ha entrado en el selecto grupo de empresas que han recibido el visto bueno del Ministerio de Hacienda para recibir incentivos económicos. La noticia se hacía oficial después de que el Boletín Oficial del Estado del 27 de julio publicara que el proyecto para Benidorm de un rascacielos singular y basado en principios de contrucción sostenible recibirán una subvención de 9,9 millones.

Esta iniciativa se presentó hace tres años por parte de la empresa Goya Real Estate requirió una inversión cercana a los 50 millones de euros y dio empleo a medio centenar de personas, según se señala en la información pública. También recibió el calificativo de transformadora por su planteamiento de diseño y principios arquitectónico. Acostumbrada a las grandes alturas benidormenses, la propuesta de Gran Delfín Activos venía a presentar una torre de 98 metros de altura frente a la playa de Poniente para convertirse en un símbolo de innovación y sostenibilidad.

La inclusión en la relación de proyectos con incentivos confirma que los estándares presentados siguen las normas de eficiencia energética y que se hacen de manera compatible con la reducción del impacto ambiental, lo que arroja, en términos de reducción de consumo eléctrico, agua y emisiones de CO2.

Los reconocimientos de la obra han venido por varias vías. En primer lugar, cabe destacar que una de las particularidades de Delfín Tower es que se trató del primer edificio residencial en altura de España con certificación Leed Gold, la cual obliga a que todo, desde el diseño, el proceso de construcción y la selección de materiales hasta la posterior gestión del edificio sean concebidos para ofrecer soluciones sostenibles sin concesiones.

Vistas desde la planta 20 del edificio Delfin Tower de Benidorm.

Vistas desde la planta 20 del edificio Delfin Tower de Benidorm. / HECTOR FUENTES

Singularidad

Además, el rascacielos benidormense ganó la nueva categoría ‘Sostenible’ de los Premios MACAEL 2022 por ser un referente del urbanismo ecológico y que entregaron los Reyes.

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Uno de los aspectos distintivos de Delfin Tower es el diseño de su fachada que se identifica claramente por estar hecho como una curva en forma de vela. Además de la singularidad exterior, la propuesta se hizo para permitir un mayor aprovechamiento de luz natural, reduciendo así la necesidad de iluminación artificial. Además, la torre consigue optimizar la ventilación y la protección solar durante las diferentes épocas del año, lo que supone una reducción que oscila entre el 33 y el 39% en las emisiones de CO2. 

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