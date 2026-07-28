El turismo lleva a Alicante a un nuevo récord absoluto de empleo con 922.900 ocupados

Suma y sigue. Eso es lo que está sucediendo en Alicante con el empleo y, una vez más, gracias al turismo. Y es que según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la provincia ha alcanzado en el segundo trimestre del año un nuevo récord de ocupados, concretamente 922.900, merced al buen comportamiento del sector servicios. También la industria ha contribuido, aunque en menor medida, a estos resultados, en un contexto en el que la construcción y la agricultura, sin embargo, han empeorado sus registros. Por otro lado, la tasa de paro, situada en el 11,38 %, se ha reducido tras el incremento registrado a principios de año, lo que ha servido para alcanzar su segundo nivel más bajo desde 2008.

Vista general de las playas de Benidorm repletas de turistas. / PILAR CORTES

Buenas noticias para el empleo en la provincia de Alicante. Así lo atestiguan los datos publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan un incremento de 28.700 ocupados en el segundo trimestre con relación al primero, lo que ha permitido alcanzar los 922.900. Para encontrar la segunda cifra más alta hay que remontarse a los 914.500 con los que se cerró 2025, en plena campaña navideña.

A la hora de explicar este nuevo récord hay que hacer referencia, una vez más, a turismo. Y es que, pese a que en junio todavía no se había alcanzado la temporada más alta, resulta una evidencia que esta actividad económica ya estaba tirando con fuerza, como lo demuestra el aumento de ocupados registrado en el sector servicios, pasando de los 638.800 del primer trimestre a los 661.600 en el segundo. También la industria registró un buen comportamiento, transitando desde los 148.500 a 157.400.

La industria también ha tenido un buen comportamiento. / Juani Ruz

No sucedió lo mismo, en cambio, en la construcción, que pese a haber mantenido unos niveles de actividad importantes en estos últimos meses, vio cómo el número de trabajadores pasaba de 82.600 a 80.500. También la agricultura registró una merma, en este caso al transitar de 24.300 empleados a 23.400.

Paro

En lo que respecta al paro, cabe reseñar que las cifras han mejorado después del incremento de 27.200 desocupados que se registró en el primer trimestre del año. La tendencia se ha invertido en el segundo trimestre, con una reducción de 13.600 parados que ha dejado la cifra total en 118.500. Eso ha servido para que en estos momentos se registre la segunda menor tasa de paro desde 2008, con un 11,38 %. Solo en el cuarto trimestre del año pasado fue menor, concretamente de un 10,29 %.