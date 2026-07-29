Alicante une áreas empresariales e innovación para captar el próximo congreso nacional

Con el lema "Territorios de innovación", se ha presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Alicante el próximo congreso nacional de áreas industriales. La ciudad se convertirá del 28 al 30 de octubre en la sede de la novena edición. Al evento se le ha querido dar desde el consistorio una máxima importancia, porque se ha ligado a la candidatura de la localidad como Capital Europea de la Innovación 2027. Así lo han destacado tanto el alcalde Luis Barcala como el secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco.

El evento está organizado por la asociación nacional que se agrupa bajo las siglas de Cedaes y ha contado con el apoyo de la patronal autonómica, Fepeval. De hecho, en la presentación a medios han estado presentes los respectivos presidentes, Pablo García-Vigón, y Amparo Sempere. Barcala ha agradecido a ambas entidades “la confianza depositada en nuestra ciudad” por un congreso que reunirá en Alicante a representantes de áreas empresariales de toda España, administraciones públicas, organizaciones empresariales, especialistas y empresas.

El alcalde ha definido las áreas industriales como "espacios estratégicos para la innovación, la inversión, el empleo, la sostenibilidad y la transformación de nuestro modelo productivo”, resaltando el objetivo alineado con la candidatura europea para el próximo año. En la actualidad, el municipio cuenta con once espacios que suman más de 6 millones de metros cuadrados. En el acto, se ha destacado el importante papel que ha jugado la ley valenciana en la creación de una figura como las Entidades de Gestión y Modernización (EGM) que ha permitido reordenar estas zonas y, sobre todo, generar una herramienta para que propietarios y administraciones públicas puedan planificar suelos y servicios.

Un momento de la presentación del congreso nacional de áreas industriales celebrado en el Ayuntamiento de Alicante. / INFORMACIÓN

Motor económico

Entre los datos, Barcala ha resaltado que el estudio sobre las áreas industriales capitalinas establece que las empresas ubicadas en estas zonas generan una facturación superior a los 4.450 millones de euros, lo que representa el 44,5 % de la facturación total de las sociedades mercantiles domiciliadas en Alicante. Es decir, prácticamente 45 de cada 100 euros facturados por las sociedades mercantiles de nuestra ciudad se generan en sus áreas empresariales. También, el informe revela que este tejido empresarial proporciona empleo a más de 21.500 trabajadores y trabajadoras, vinculados a una gran diversidad de actividades industriales, logísticas, comerciales, tecnológicas y de servicios avanzados.

Otro dato significativo es el hecho de que calidad del empleo. En siete de las once áreas empresariales de Alicante, el salario medio supera la media del conjunto de la ciudad. “Por eso, mejorar y modernizar estos espacios no es una política dirigida únicamente a determinadas zonas de la ciudad o a las empresas que están instaladas en ellas. Es una política estratégica para el conjunto de Alicante” ha matizado el alcalde quien ha subrayado que “son grandes centros de actividad económica, empleo e innovación”.