Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Origen mayor fuego EspañaIncendio Vall d'UixóFinanciación Comunitat ValencianaAmpliación Elche Parque EmpresarialAbogado Begoña GómezTortugas El CampelloEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

REORGANIZACIÓN INTERNA

Torres revoluciona la primera línea ejecutiva del BBVA para impulsar la IA en el banco

Cambia o sustituye a diez máximos responsables de las principales áreas estratégicas, entre los que destacan el de México y el director financiero del grupo

Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, en la inauguración del XLIII Seminario de APIE este lunes en Santander.

Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, en la inauguración del XLIII Seminario de APIE este lunes en Santander. / EFE/ Román G. Aguilera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Juan Carlos Lozano

El BBVA ha puesto en marcha una auténtica revolución de la primera línea ejecutiva del grupo, lo que en otras entidades sería asimilable al Comité de Dirección. En total, la entidad cambia a los máximos responsables de diez áreas estratégicas, entre las que destacan el responsable de México, donde José Luis Elechiguerra, actual responsable de Global Risk Management, sustituye a Eduardo Osuna (México supone aproximadamente la mitad del negocio del grupo), y dirección financiera, donde Gonzalo Rodríguez, hasta ahora responsable de banca minorista en España, sustituye a Luisa Gómez Bravo, hasta ahora habitual acompañante del consejero delegado, Onur Genç, en las presentaciones de resultados.

Este fuerte movimiento, que con carácter general entra en vigor el 1 de septiembre, se produce poco más de un año después de la fallida opa sobre el Sabadell. El presidente del grupo, Carlos Torres, ha decidido que ocho personas abandonen las funciones ejecutivas en el grupo, aunque alguno seguirá ligado a la entidad "en iniciativas de interés para el grupo".

Contexto de "cambio acelerado"

Torres, afirma en un comunicado que "en un contexto de cambio acelerado, este liderazgo renovado nos sitúa en la mejor posición para impulsar un nuevo ciclo de crecimiento".

La sacudida es total. La primera línea ejecutiva del BBVA, aparte del presidente y el CEO, está integrada por 22 áreas, con su respectivo líder, con lo que el cambio de nombres alcanza casi a la mitad de estas áreas. El cambio es más llamativo en las áreas que dependen directamente del presidente. Ahí se han sustituido a los responsables de Strategy & M&A (la asume Roberto Albadalejo, actual responsable de grandes clientes corporativos, y sustituye a Victoria del Castillo); Legal (Jacobo de Nicolás, ahora responsable de los servicios jurídicos en México, sustituye a María Jesús Arribas); Talent & Culture (Victoria del Castillo sustituye a Paul Tobin); General Secretariat (Rosario Mirat, actual responsable del Gabinete de Presidencia, sustituye a Domingo Armengol) e Institutional Engagement (que asume Mario Pardo, ahora Country Manager del BBVA en Colombia). Es decir, en lo que depende de Torres se ha cambiado a cinco de los nueve responsables. Continúan en sus puestos los líderes de las siguientes áreas: Engineering (Carlos Casas), AI Transformation (Antonio Bravo), Communications (Paula Puyoles) e Internal Audit (Carlos Sanz-Pastor).

En la entidad explican que todos los cambios son promociones internas y se consideran expertos en transformación, innovación y atención al cliente. "El líder de cada área debe cumplir estas condiciones", aseveran estos medios.

Noticias relacionadas

EL CEO del grupo, Onur Genç, considera que "estos cambios nos permitirán avanzar con decisión en nuestras prioridades estratégicas, en un entorno marcado por el profundo impacto de la inteligencia artificial, manteniendo siempre al cliente en el centro".

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Unió pedirá indemnizaciones para el campo por el paso del corredor de hidrógeno por 23 municipios de Alicante
  2. Chocolates Valor, Kelme y Pikolinos, las marcas alicantinas preferentes para el consumidor local
  3. El Gran Delfin de Goya Real Estate recibe el espaldarazo del Gobierno central
  4. La nueva normativa deja parados 302 ascensores en Alicante en su año de arranque
  5. FGV comienza las pruebas de los nuevos tranvías de grandes dimensiones en Alicante
  6. Lo que nunca debes hacer ante el Tribunal Médico si pides una incapacidad: las recomendaciones del abogado Ignacio de la Calzada
  7. José Elías, empresario multimillonario, sobre los contratos: “Mete a alguien muy ambicioso en administración y te la acabará liando”
  8. El Congreso aprueba la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones

Torres revoluciona la primera línea ejecutiva del BBVA para impulsar la IA en el banco

Torres revoluciona la primera línea ejecutiva del BBVA para impulsar la IA en el banco

La Fed de Warsh congela los tipos en el 3,50-3,75% y mantiene en vilo al mercado ante la amenaza del petróleo

La Fed de Warsh congela los tipos en el 3,50-3,75% y mantiene en vilo al mercado ante la amenaza del petróleo

CaixaBank logra un beneficio récord de 3.203 millones hasta junio, un 8,5% más

CaixaBank logra un beneficio récord de 3.203 millones hasta junio, un 8,5% más

El Gran Delfin de Goya Real Estate recibe el espaldarazo del Gobierno central

ACS dispara un 13,3% el beneficio, hasta los 510 millones de euros

ACS dispara un 13,3% el beneficio, hasta los 510 millones de euros

Aena gana 1.002 millones hasta junio y mantiene la previsión de cerrar 2026 con un crecimiento del tráfico cercano al 3%

Aena gana 1.002 millones hasta junio y mantiene la previsión de cerrar 2026 con un crecimiento del tráfico cercano al 3%

El Ibex 35 cierra con una caída del 1,59% tras el nuevo ataque de Irán y una intensa jornada de resultados, con CaixaBank cediendoun 7%

El Ibex 35 cierra con una caída del 1,59% tras el nuevo ataque de Irán y una intensa jornada de resultados, con CaixaBank cediendoun 7%

El Gobierno reordena las comunicaciones por radio en toda España para facilitar la lucha contra los grandes incendios

El Gobierno reordena las comunicaciones por radio en toda España para facilitar la lucha contra los grandes incendios
Tracking Pixel Contents