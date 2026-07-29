Los billetes de alta velocidad entre Alicante y Madrid subirán un 1,5 % en 2028

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado luz verde a la propuesta de Adif para los cánones ferroviarios que deberán pagar las operadoras públicas (Renfe y AVLO) y las privadas (Iryo y Ouigo) los próximos tres años. Para el eje Madrid- Levante, en el que está incluido Alicante, se prevé que el pago para las compañías se eleve un 4, 16 % en los próximos años, lo que implicaría una subida del precio del billete del 1,5 % para el 2028.

Además de planificar estos costes con antelación, la CNMC ha insistido en que la entidad ferroviaria reduzca su deuda dentro de unos márgenes de competencia. Así la zona levantina será de la que menos sufra el impacto de ajustar costes e ingresos. En la actualidad, solo la conexión entre Madrid y Barcelona arroja un saldo positivo, mientras que el resto da pérdidas; sin embargo, no es menos cierto que Adif ha ido aumentando la entrada de capital ha medida que las empresas privadas han entrado en funcionamiento.

En el cuadro se aprecia el precio medio mensual del trayecto Madrid- Alicante en tren de alta velocidad en marzo. / Fuente: CNMC

El último informe sitúa el precio medio por debajo de los 30 euros para este trayecto y, en su evolución, se aprecia como los meses de verano y navidades es cuando alcanza su coste más alto (sobre 40 euros). No obstante, este documento confirmaba que el corredor entre la capital madrileña y la alicantina es a fecha de hoy uno de los más económicos para los usuarios.

Rebajas tras los accidentes

A la propuesta de Adif, la CNMC también ha aportado que se ajusten los cánones, y presumiblemente a los billetes, en los dos corredores que han sufrido accidentes y deficiencias y que, por lo tanto, siguen con importantes reducciones de velocidad. En el caso de las conexiones entre las dos grandes ciudades de España, el viaje se ha incrementado en cerca de media hora y, precisamente por criterios de competencia, se entiende que se puede ajustar el coste para el usuario hasta que se vuelvan a las condiciones anteriores.

También se mantiene un criterio similar para la unión con Málaga. Sin embargo, Galicia es la que verá fuertemente aumentado sus costes (21 %) en el canon que podría suponer una variación de precio medio del 6,43 % para el 2028.