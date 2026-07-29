El Corte Inglés reserva 220 millones para hacerse con el 100% de su filial de viajes

El Corte Inglés ha registrado una provisión de 220 millones de euros para adquirir el 25% de su filial de viajes que permanece en manos de Tool Factory. La operación permitiría al grupo de distribución controlar el 100% de la compañía, de la que actualmente posee el 75%, según recoge su último informe anual.

La compra está contemplada en el pacto de socios firmado en febrero de 2022. El Corte Inglés comunicó a Tool Factory en noviembre de 2025 su intención de adquirir la participación minoritaria.

El grupo también concedió en 2022 un préstamo de 24 millones de euros a Tool Factory, con vencimiento en 2029. Como está previsto que el crédito sea amortizado en un plazo de diez días desde la adquisición de la participación del 25%, El Corte Inglés ha reclasificado el préstamo como un activo a corto plazo.

La operación refuerza la apuesta del grupo por su negocio turístico. Durante la junta general de accionistas celebrada el pasado 24 de julio, la presidenta de El Corte Inglés, Cristina Álvarez, destacó que la compañía continuará impulsando esta división dentro de su estrategia de crecimiento.

Álvarez señaló que Viajes El Corte Inglés ofrece un servicio que lleva “el sello” del grupo, genera confianza y contribuye a reforzar la relación con los clientes. “Es nuestra obligación seguir apostando con fuerza por este negocio”, afirmó durante su intervención ante los accionistas.

El beneficio de la filial crece hasta 37 millones

Viajes El Corte Inglés cerró el último ejercicio fiscal con un beneficio neto de 37 millones de euros, un 12,1% más que los 33 millones registrados un año antes. Esta cifra representó cerca del 6% de las ganancias totales del grupo, que alcanzaron los 628 millones de euros, un 22,7% más.

El volumen global de ingresos de la división turística aumentó un 1,16%, hasta situarse en 3.489 millones de euros. Por su parte, la cifra de negocios avanzó un 3,1%, hasta los 2.117 millones.

El resultado bruto de explotación —ebitda— ascendió a 107 millones de euros, un 6,3% más. La evolución estuvo respaldada por la fortaleza de la actividad de turoperación y por el comportamiento de las marcas propias Tourmundial y Club de Vacaciones.

El Corte Inglés considera que estos resultados consolidan la posición de liderazgo de su filial en el sector turístico español. La compañía mantiene, además, presencia internacional, especialmente en los mercados de Europa y América.

El negocio turístico del grupo está diversificado entre los segmentos vacacional y corporativo, la organización de reuniones, congresos y eventos —actividad conocida como MICE— y la distribución mayorista de alojamientos mediante su banco de camas.

Noticias relacionadas

Viajes El Corte Inglés opera una red de cerca de 400 agencias con su propia marca y continúa reforzando el canal digital, en el que desarrolla su actividad a través de Logitravel. La compañía también ha avanzado en su transformación tecnológica mediante iniciativas destinadas a mejorar la experiencia de los clientes y de sus empleados.