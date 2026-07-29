Cox ajusta su cotización con la exclusión de su filial mexicana de BME Growth

Tan solo 24 horas después de que la compañía presentara resultados del primer semestre, Cox ha hecho público un destacado ajuste en su cotización bursátil. La empresa ha dedicido simplificar su estructura y avanzar en la optimización de la misma con la exclusión de negociación de las acciones de su filial Cox de México (anteriormente Cox Energy), en BME Growth. Hasta ahora la compañía mantenía una doble cotización en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) de México y en la española.

Desde el grupo, se argumenta que "esta estructura había dejado de responder a las necesidades actuales y resultaba redundante tras la incorporación de Cox Infrastructure Group, sociedad matriz y cabecera cotizada del Grupo, al Mercado Continuo en noviembre de 2024, y su consolidación como la sociedad cotizada de referencia". Así la eliminación de la filial mexicana del mercado de pymes emergentes se enmarca en el proceso de simplificación de la estructura bursátil y geográfica que lleva adelante la compañía. Desde Cox, se apunta que "la operación permitirá concentrar su presencia en los mercados de capitales, optimizar su organización y mejorar la eficiencia operativa y administrativa".

Suspensión efectiva

El 29 de julio concluyó el plazo de aceptación de la oferta de compra dirigida a los accionistas de Cox de México en BME Growth. Una vez ha concluido dicho plazo, la sociedad solicitó formalmente a BME la exclusión de negociación de sus acciones. Como consecuencia, su contratación ha quedado suspendida desde hoy y hasta que la exclusión sea efectiva, previsiblemente durante los primeros días de agosto.

"La exclusión de Cox de México de BME Growth no supone modificación alguna de la actividad, los activos, la estructura societaria o la estrategia del Grupo ni de su filial mexicana. Cox Infrastructure Group continuará cotizando en el Mercado Continuo español y Cox de México mantendrá su cotización en BIVA", según han destacado en un comunicado.