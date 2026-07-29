La EUIPO registra "Joyería de Córdoba" como primera indicación geográfica española de productos artesanales e industriales

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, ha confirmado el registro como indicación geográfica de productos artesanales e industriales de la denominación “Joyería de Córdoba”, lo que le otorga protección inmediata en todo el territorio de la UE. Se trata de la primera denominación española inscrita en el marco del sistema europeo de indicaciones geográficas para productos artesanales e industriales, operativo desde el 1 de diciembre de 2025 y gestionado por la EUIPO. Todo en un contexto en el que la oficina ha recibido 81 solicitudes de siete Estados miembros, concretamente Chequia, Francia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y España.

La UE reconoce así las características distintivas, la reputación y la tradición de “Joyería de Córdoba”. El registro como indicación geográfica a nivel europeo proporciona, además, a los productores un derecho colectivo de propiedad intelectual que puede hacerse valer en toda la Unión frente al uso indebido o la imitación de la denominación protegida, incluidas las infracciones cometidas en plataformas de comercio electrónico.

La denominación “Joyería de Córdoba” cubre anillos, pulseras, collares, pendientes y otras piezas de joyería fabricadas en oro, plata o platino. Las piezas pueden incorporar perlas naturales o cultivadas, piedras naturales o sintéticas, o esmaltes. Se caracterizan por la calidad de su diseño y sus acabados, así como por una relación óptima entre peso y volumen.

El director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão. / HECTOR FUENTES

Todas las fases de producción y el envasado deben realizarse dentro del término municipal de Córdoba, en Andalucía y siguiendo los usos tradicionales. Unos requisitos que contribuyen a preservar la integridad y autenticidad de las piezas, así como su vínculo con la zona.

Reputación

El vínculo entre “Joyería de Córdoba” y su lugar de origen se fundamenta en la calidad y reputación de sus productos, derivadas de los conocimientos especializados desarrollados y transmitidos por generaciones de productores locales.

La joyería cordobesa cuenta con una historia de más de mil años. Las técnicas de filigrana ya estaban documentadas en la ciudad durante el Califato de Córdoba, en el siglo X. En siglos posteriores, los gremios locales de plateros contribuyeron a consolidar una tradición artesanal que continúa viva a través de talleres especializados, centros de formación y un sector joyero altamente desarrollado.

La ciudad alberga, además, el Parque Joyero de Córdoba, el mayor complejo empresarial especializado en joyería de Europa.

El director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão, ha subrayado el carácter histórico y los beneficios. “El registro de “Joyería de Córdoba” incorpora una tradición española centenaria a un marco europeo común de reconocimiento y protección. Va a permitir a los productores salvaguardar su reputación colectiva y competir sobre la base de la autenticidad y la calidad", destaca, para añadir que "es un ejemplo de cómo un saber hacer local distintivo puede convertirse en un activo europeo protegido. Las indicaciones geográficas contribuyen al desarrollo económico de nuestras regiones y, al mismo tiempo, ayudan a preservar el patrimonio artesanal e industrial de Europa para las generaciones futuras".

Dependencias de la EUIPO en una reciente jornada de puertas abiertas. / ALEX DOMINGUEZ

En este sentido, ha querido "reconocer el compromiso y la experiencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de todos los compañeros que han contribuido a hacer posible este registro”

Por su parte, la directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Elisa Rodríguez, ha señalado que "este registro va más allá del reconocimiento de una tradición firmemente consolidada. Aportará beneficios concretos al sector joyero cordobés al ayudar a impedir el uso indebido de la denominación y garantizar que quede reservada a los productores que cumplan el pliego de condiciones acordado. Además, permitirá a las empresas locales reforzar el valor de su patrimonio compartido y de sus conocimientos especializados en el mercado europeo". También ha agradecido a la EUIPO su estrecha cooperación y a todos los equipos implicados la calidad del trabajo desarrollado a lo largo de todo el proceso-

Protección de la artesanía

El sistema europeo de indicaciones geográficas para productos artesanales e industriales protege las denominaciones de aquellos productos cuya calidad, reputación u otras características están estrechamente vinculadas a su origen geográfico. Se apoya en la amplia experiencia de la Unión Europea en la protección de indicaciones geográficas agrícolas y puede ofrecer protección a centenares de productos artesanales e industriales tradicionales, entre ellos productos textiles, vidrio, madera, cerámica y joyería.

Desde su entrada en funcionamiento en diciembre de 2025, la EUIPO ha recibido 81 solicitudes. Este nivel de interés muestra que los productores son cada vez más conscientes del valor de proteger las denominaciones tradicionales frente a la falsificación, la imitación y el uso indebido.

El sistema también beneficia a los consumidores al proporcionar información más clara sobre el origen y la autenticidad de los productos. De este modo, favorece decisiones de compra mejor informadas y refuerza la confianza en los productos que llevan una denominación protegida.

A largo plazo, también puede contribuir al desarrollo de las economías locales, entre otras vías mediante el turismo vinculado a la artesanía y al patrimonio cultural europeo.

Hasta la fecha, se han presentado solicitudes para productos originarios de siete Estados miembros: Chequia, Francia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia. Las solicitudes abarcan sectores muy diversos, como los productos textiles, la piedra y los minerales, la cerámica, la confección, los instrumentos musicales, la joyería, el mobiliario y la cuchillería.

Apoyo a productores

La EUIPO ofrece orientación y herramientas prácticas para facilitar el acceso de los productores, y a las partes interesadas, al sistema.

GIportal es la plataforma central para la presentación de solicitudes directamente ante la EUIPO. La información sobre las denominaciones registradas y las solicitudes pendientes está disponible públicamente a través GIview , la base de datos de indicaciones geográficas de la Unión Europea. Gratuita y accesible tanto para empresas como para ciudadanos, GIview permite consultar los datos de las solicitudes y la información relativa a los productos.

Dependencias interiores de la EUIPO. / ALEX DOMINGUEZ

La EUIPO también ha ampliado su oferta formativa a través de su portal de aprendizaje electrónico, con distintos cursos, talleres y recursos multilingües.

Diferentes vías

El procedimiento de registro de una indicación geográfica para productos artesanales e industriales depende del país de origen del producto. En la mayoría de los Estados miembros, las solicitudes son examinadas inicialmente por la autoridad nacional competente antes de ser remitidas a la EUIPO.

En siete Estados miembros -Dinamarca, Finlandia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Suecia-, los solicitantes pueden presentar sus solicitudes directamente ante la EUIPO a través de GIportal, de conformidad con una excepción específica.

En el caso de las denominaciones de productos que ya estén protegidas mediante un sistema nacional, la solicitud debe ser presentada por el Estado miembro correspondiente.

Sobre la EUIPO

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) es una de las mayores agencias descentralizadas de la Unión Europea y tiene su sede en Alicante desde su creación en 1994.

La EUIPO gestiona el registro de marcas de la Unión Europea, dibujos y modelos e indicaciones geográficas para productos artesanales e industriales. Todos ellos son derechos de propiedad intelectual con efectos en los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

La EUIPO también desarrolla actividades de cooperación a escala europea e internacional para promover unas condiciones de competencia equitativas en el ámbito de la propiedad intelectual y es responsable del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual.

En 2025, la EUIPO fue reconocida como la oficina de propiedad intelectual más innovadora del mundo.