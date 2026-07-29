Un juzgado avala la descarga de graneles al aire libre en el muelle 13 del Puerto de Alicante

Un juzgado ha avalado la descarga de graneles al aire libre en el muelle 13 del Puerto de Alicante. La sentencia rechaza un recurso contencioso-administrativo vecinal contra esta actividad permitida por la Generalitat, argumentando, entre otras cuestiones, que las operaciones en este emplazamiento solo se realizarán de manera ocasional y únicamente en supuestos de congestión del muelle 17, donde se ubica la nave cerrada. El fallo judicial, contra el que todavía cabe recurso, también desestima la pretensión de los vecinos de considerar los dos muelles como instalaciones que requieren autorizaciones autónomas.

Diferentes asociaciones vecinales han venido mostrando quejas desde hace años por las molestias y contaminación generadas por nubes de polvo procedentes de la manipulación de graneles sólidos al aire libre en el Puerto de Alicante, un problema que se ha mitigado desde la puesta en marcha a pleno rendimiento el año pasado de la nave cerrada en el muelle 17. Sin embargo, los vecinos volvieron a ponerse en pie de guerra al conocer que la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat, en mayo de ese mismo ejercicio, aprobaba una modificación no sustancial de la autorización de emisiones a la atmósfera de la actividad de carga, descarga, depósito y almacenamiento de graneles sólidos pulverulentos en el muelle 17, a través de la cual se permitía la descarga de materiales al aire libre en el muelle 13. Una resolución contra la que decidieron interponer un recurso contencioso-administrativo.

Vista de la nave de graneles del Puerto de Alicante desde aguas abiertas. / Jose Navarro

Pues bien, ha sido ahora cuando se ha emitido la sentencia, desestimando en todos sus términos los argumentos planteados por los demandantes, concretamente la Asociación de Vecinos Gran Vía Puerto Sur Avanza. El fallo, en primer lugar, indica que la entidad vecinal "yerra al considerar los muelles 13 y 17 como instalaciones que requieren autorizaciones autónomas". En este sentido señala que estos muelles están situados uno frente al otro, gestionados por un mismo titular -la empresa Eiffage Infraestructuras- y con una operativa de importación con condiciones específicas, lo que les permite ser considerados como una única instalación. Ello implica, según la sentencia, que no exista necesidad de tramitar una nueva autorización de emisiones para el muelle 13, bastando con una modificación de la autorización del muelle 17.

Con relación a la operativa desarrollada en los muelles, el fallo judicial señala que no es idéntica, puesto que mientras que la nave del muelle 17 se utiliza para la operativa de exportación de materiales pulverulentos, la operativa autorizada para el muelle 13 es para la importación de materiales específicos, de manera ocasional y únicamente en supuestos de congestión del muelle 17. Es por ello por lo que, subraya, "la Administración actúa con coherencia, adaptando las exigencias técnicas a la naturaleza y riesgo de cada operativa específica, sin que se vulnere la doctrina de los actos propios".

En este sentido, añade que el muelle 13 es un espacio diferenciado que va a contar con sus propias instalaciones, haciendo referencia a que dispone de pantallas cortavientos, aspersores y otras medidas correctoras que deben estar operativas para la realización de las actividades que se autorizan, contando con que el resto de medidas que exige la autorización deberán ser implementadas por la mercantil cuando se utilice.

El muelle 17, donde se asienta la nave cerrada de graneles. / Jose Navarro

En tercer lugar, y con relación a al Plan de Mejora de la Calidad del Aire de l'Alacantí Occidental (PMCA), el juzgado resalta que el mismo se centra fundamentalmente en los sectores de la cerámica y del cemento, quedando las actividades portuarias incluidas dentro del epígrafe de otras actividades. Por tanto, subraya, "el plan no prevé la aplicación directa de unas mejoras técnicas disponibles concretas, ni establece prohibiciones absolutas de manipulación de graneles sólidos al aire libre".

Con todo, destaca que con la modificación aprobada no se permiten manipulaciones al aire libre, sino que esta actividad solo puede desarrollarse en la nave cerrada del muelle 17 pero nunca en el muelle 13, el cual, insiste, "solo se podría usar en caso de congestión del muelle 17 y únicamente para los materiales de importación que están autorizados para descargarse con las mismas medidas correctoras de la zona descubierta del muelle 17".

Contaminación

La sentencia, asimismo, señala que la contaminación atmosférica por material particulado (PM10), presenta en la actualidad valores muy bajos, cumpliendo en el año 2023 tanto con la normativa europea como con los valores guía establecidos por la Organización Mundial de la Salud. "Por lo tanto -enfatiza-, no se sustenta la alegación mantenida por los actores de que la modificación aprobada comporte un riesgo para la población".

Y remacha destacando que, según la información obtenida en la vista, la utilización del muelle 13 es subsidiaria respecto del muelle 17 en el que se desarrolla la actividad principal y como medio para su descongestión, de modo que la ampliación para el muelle 13 es para utilizarlo de forma residual.

Así, desestimados todos y cada uno de los motivos impugnatorios planteados en la demanda, el juzgado desestima el recurso presentado al considerar que el proceder de la Administración ha sido ajustado a Derecho. También impone las costas a los demandantes. Una sentencia, en cualquier caso, contra la que todavía cabe recurso ante el TSJ.

Satisfacción

Desde la Autoridad Portuaria han mostrado su satisfacción por el fallo, remarcando el hecho de que el muelle 13 solo será utilizado de manera residual, con materiales muy específicos y cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Tras subrayar el exigente plan de responsabilidad ambiental que se está aplicando en el puerto, han remarcado que la sentencia también da tranquilidad a los vecinos, en el sentido de que se está cumpliendo la normativa.