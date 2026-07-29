Los vecinos recurrirán la sentencia que avala la descarga de graneles al aire libre en el Puerto de Alicante

Habrá recurso contra la sentencia judicial que avala la descarga de graneles al aire libre en el Puerto de Alicante. Así lo ha anunciado la asociación vecinal que presentó la denuncia, al considerar que el fallo no ha entrado a valorar sus argumentos, entre ellos el que consideran principal prueba, que no es otra que la Generalitat ya había denegado con anterioridad permisos a otras empresas para este mismo tipo de actividad por no ajustarse al plan de mejora de la calidad del aire.

Tal y como ha avanzado este diario, un juzgado ha avalado la descarga de graneles al aire libre en el muelle 13 del Puerto de Alicante. La sentencia, en concreto, rechaza un recurso contencioso-administrativo vecinal contra esta actividad permitida por la Generalitat, argumentando, entre otras cuestiones, que las operaciones en este emplazamiento solo se realizarán de manera ocasional y únicamente en supuestos de congestión del muelle 17, donde se ubica la nave cerrada. El fallo judicial, asimismo, también desestima la pretensión de los vecinos de considerar los dos muelles como instalaciones que requieren autorizaciones autónomas.

La nave cerrada de graneles situada en el muelle 17 del puerto alicantino. / Jose Navarro

Pues bien, la asociación de vecinos Gran Vía Sur Puerto, que presentó la demanda en nombre de la Plataforma Puerto Sostenible, ya ha anunciado un recurso contra la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

Así lo ha avanzado Sol Garcín, presidenta de la asociación, quien ha mostrado la perplejidad del colectivo con el auto judicial, sobre la base de que "no ha tenido en cuenta ninguna de nuestras alegaciones, ni la normativa en materia medioambiental, ni la doctrina contra actos propios de las administraciones, puesto que la propia Generalitat ha denegado a otras empresas la autorización de emisiones a la atmósfera en el mismo puerto porque el plan de mejora de la calidad del aire exige trabajar en nave cerrada para evitar la contaminación y el riesgo de la salud de las personas".

Los vecinos, en concreto, hacen referencia a los permisos denegados a las empresas Bergé Marítima y Cesa Alicante, en sendas resoluciones de 2023 de la Dirección Territorial de Calidad y Educación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio.

La nave de graneles en una imagen tomada desde el exterior del puerto. / Jose Navarro

En el primer caso, el de Bergé Marítima, el departamento autonómico hace referencia efectivamente a que el plan de mejora de la calidad del aire señala, respecto del almacenamiento y manipulación de materiales pulverulentos, que estas operaciones se deberán realizar "en naves cerradas y en depresión", y que en la solicitud "se pretende efectuar la manipulación de materiales pulverulentos al aire libre, sin plantear una posible adaptación o similar". De tal forma que desestima la solicitud por no ajustarse al plan de mejora de la calidad del aire de la zona, además de por no haber acreditado la titularidad de las instalaciones en uso exclusivo.

Justo la misma resolución que se adopta para la petición de Cesa Alicante, donde, sin llegar a mencionarse el requerimiento de la nave cerrada, sí se hace referencia al plan de mejora de la calidad del aire y, también, a la falta de acreditación de la titularidad en uso exclusivo.

Sol Garcín subraya la importancia de este punto, señalando que "estamos hablando de un puerto que está dentro de la ciudad y en el que, por tanto, cobra una gran importancia que este tipo de graneles tengan que estar en una nave cerrada. No tiene sentido que ahora volvamos atrás después de lo que costó que se construyese esa nave".

Esperas

Tras insistir en el convencimiento vecinal de que los muelles son dos emplazamientos distintos y que deberían tener autorizaciones autónomas, la presidenta de la asociación discrepa totalmente del argumento de que las operaciones solo se llevarán a cabo de manera ocasional en el muelle 13 y únicamente en supuestos de congestión del muelle 17. Según sus palabras, "si hay buques esperando, que esperen o que se regule el tráfico en función de la capacidad de las instalaciones. Es lo mismo que sucede con otros negocios, como es el caso de cualquier taller".

Garcín, por último, discrepa de las valoraciones de la Autoridad Portuaria. "Dicen que los vecinos podemos estar tranquilos, pero con este auto judicial sucede todo lo contrario", asevera.