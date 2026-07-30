Aefa sigue la estela de Ineca y entra en la Fundación Conexus

Dar visibilidad a las empresas alicantinas se ha convertido algo más que un propósito y ha pasado a ser un objetivo para las asociaciones empresariales de la provincia. Primero fue Ineca y ahora es AEFA la que ha decidido integrarse en la Fundación Conexus. El paso se ha dado tras aprobar la Junta Directiva de la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) su incorporación como patronos.

La decisión "supone un paso más para el fomento de la empresa familiar alicantina en el territorio nacional, visibilizando y fortaleciendo las relaciones más allá de la provincia", han señalado desde AEFA. Su presidenta, Maite Antón, será la representante en primer término y la vicepresidenta, Ángeles Serna, en segundo, según han indicado. Ambas entidades comparten un firme compromiso con el impulso económico, industrial, comercial, cultural y social.

Por su parte, Maite Antón ha destacado la relevancia estratégica de esta alianza: “Nuestra entrada como patronos en Conexus responde a la voluntad de proyectar con mayor fuerza la realidad de la empresa familiar alicantina en la capital del país. Consideramos que la empresa familiar constituye un elemento central del tejido productivo y un soporte esencial de la economía social de mercado”.

Con ello, la asociación alicantina trabajará en uno de sus principales objetivos: representar y defender ante las instituciones, agentes sociales y la sociedad en su conjunto, los intereses específicos de la empresa familiar de la provincia de Alicante. Esta incorporación dota de herramientas a AEFA para sus fines y permite una mayor representatividad de las empresas familiares de la provincia de Alicante en Madrid.

Ángeles Serna y José Juan Fornés y Maite Antón, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Agenda en la capital madrileña

Esta alianza busca potenciar el eje empresarial Madrid-Alicante y Comunitat Valenciana, facilitando que la voz de la empresa familiar de la provincia de Alicante esté presente en el debate nacional. La noticia sigue el mandato expuso por Antón en el último encuentro organizado por la asociación en presencia del presidente del Insituto de la Empresa Familiar y llega después de que el Insituto de Estudios Económicos abriera una hoja de ruta con la propia Conexus y, posteriormente, con la presentación de un Consejo Asesor formado por primeros espadas de la economía, las finanzas y la tecnología vinculados con Alicante.

Desde la empresa familiar se ha avanzado que está previsto participar activamente en las comisiones de trabajo de la Fundación, así como la del Eje Madrid-CV, Economía Digital y Parlem, con el fin de promover el diálogo institucional y fortalecer la colaboración público-privada en beneficio de la competitividad regional.

Para Maite Antón, “el espíritu de colaboración con el resto de entidades y asociaciones de nuestro entorno, junto a la necesidad de reivindicar la importancia y necesidades de nuestra provincia nos ha animado a la participación en Conexus a través de una comisión específica de la provincia de Alicante para la consecución de dichos fines”.

La Fundación Conexus Madrid-Comunitat Valenciana es una plataforma civil independiente de ámbito nacional que aglutina a empresarios y sociedad civil con el propósito de estrechar lazos económicos, sociales y culturales. Con sede en Madrid, la Fundación desarrolla una intensa labor institucional y promueve iniciativas estratégicas destinadas a mejorar el conocimiento mutuo y la cooperación entre ambas regiones, fomentando el progreso y el crecimiento sostenible de la Comunitat Valenciana en el conjunto de España.