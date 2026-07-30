El Consell solo ha licitado 70 millones en obra pública en la provincia en el primer semestre

La licitación de obra pública no es un termómetro cualquiera para un territorio. Es uno de los indicadores que marca la competitividad, el progreso y el estado de bienestar. En el primer semestre, las administraciones sacaron al mercado 374 millones para la provincia de Alicante. La cantidad es similar a la de 2023 para este mismo periodo y, sobre todo, rompe con un fatídico inicio de 2024 con 254 millones. Aunque las obras que salen a concurso conviene verlas en un escenario anual, el arranque del ejercicio marca dos realidades bien diferentes. La primera es que sigue habiendo margen para la mejora y la segunda es que las administraciones locales -ayuntamientos y Diputación Provincial - le sacan los colores a la Generalitat Valenciana.

Esta interpretación tiene como punto de partida las estadísticas publicadas por Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras) y la traducción que hace la Federación de Obra Pública de la provincia (Fopa) que es quien vive ese día a día. En el ámbito general, "se ha recuperado algo", comenta su presidente Javier Gisbert. En el particular, cabe detacar que del total licitado, las administraciones cercanas son las que sigue tirando del carro. En concreto, el 42 % tiene como fuente un ayuntamiento (las diputaciones también son administración local) con 159 millones, seguida por el Gobierno central y sus organismos con el 38,50 % (144 millones) y el restante 18,72 % pertenece a la Generalitat Valenciana y entidades. Así solo 1 de cada cinco euros que se salen a concurso proceden de las arcas autonómicas.

Licitación de obra pública en la provincia de Alicante (enero-junio 2026). / Fuente: Seopan

Gisbert se muestra crítico, porque desde la Federación consideran que es "poquísimo" y, porque reconoce que los cambios siempre ralentizan. El empresario se refiere al relevo al frente del Consell y la paralización que se dio en el ínterin entre la salida de Carlos Mazón y la entrada de Juanfran Pérez Llorca en el Palau.

En este sentido, el empresario llega a indicar que hay ayuntamientos - en referencia a los de gran población como Elche, Alicante, Benidorm o Torrevieja - que ponen en circulación más inversión que departamentos netamente inversores de la Generalitat. En cuanto al papel de la Diputación que apoya el rango local, asegura que se ha convertido en una institución vertebradora, porque si bien sus licitaciones suelen ser de cantidades inferiores al millón de euros, este hecho permite que entran en las ofertas constructores locales.

Más preocupaciones

Respecto a la foto general, el informe registra un total de 420 obras de enero a junio de 2026, que representan el 28,97 % de las que se han registrado para la región valenciana, que fueron 1.450 y la cantidad representa el 30 % de los 1.243 que se han puesto en circulación. Si se compara con los últimos cinco años, se trata de la segunda mejor cifra, solo superada por 2023 que fueron 375 millones, que fue año electoral. En cuanto a los sectores a los que se destinan los concursos en la provincia de Alicante, el primer apartado lo ocupa el ferrocarril (82 millones), seguido por el sanitario (42 millones), urbanizaciones (39 millones) y vivienda (24 millones).

Sin embargo, para el presidente de Fopa, hay otras cuestiones igual o más relevantes, sobre todo, porque los datos les dan la razón en una cuestión nuclear como es que la dana de Valencia no supuso un aumento de inversión en la Comunidad Valenciana, sino que se mantuvieron los aproximadamente 3.000 millones anuales que destina todas las administraciones.

Operarios trabajando este miécoles en las obras de la estación de trenes de Alicante. / PILAR CORTES

Por otra parte, Gisbert asegura que al sector le preocupa la cantidad de proyectos que comienzan a quedarse desiertos. "En el ámbito nacional, se hizo el estudio y salían 1.130 obras por valor de 707 millones. En la Comunidad, hicimos el estudio hace unos meses nos indicaba un total de 709 millones de euros que permanecen sin ejecutar porque no se han presentado ofertas". Para el responsable de Obra Pública, "estamos en una situación delicada, porque la inflación crece al ritmo de dos dígitos".

Por último, está el verdadero caballo de batalla: la relación presupuestos versus licitado. "El nivel sigue igual. Apenas se llega al 60 % de los objetivos y creo que es un fracaso", destaca. El papel tan sufrido se ha topado con una estacionalidad trastocada por una triple vía. La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado es una anomalía que nadie alcanza a entender, pero es que para el sector la falta de periodicidad la han roto también el propio Consell y los ayuntamientos, lo que convierte el calendario de encargos en una montaña rusa sin cadencia.

Dentro de la radiografía de Seopan, también hay que tener en cuenta que hay proyectos no regionalizables y que suman en ese conjunto de 1.243 millones. En el primer semestre, fueron 149 millones. Para Valencia, la inversión licitada en obra pública subió a 683 millones (55 %) y para Castellón, 174 millones (14 %).