Facephi reordena su estructura con la salida de David Devesa como consejero

Nueva etapa para Facephi. El Borme publica este jueves la salida oficial de David Devesa como consejero de la empresa tecnológica alicantina. El CEO de Devesa Abogados deja la compañía en la que estaba desde 2019 e inicia nueva andadura en uno de los gigantes de la construcción industrializada como es el Grupo Avintia como consejero asesor. El abogado benidormense se ha mostrado agradecido al equipo que dirige Javier Mira, quien continúa como consejero delegado y sigue siendo la cara visible de la firma biométrica.

Devesa ha confirmado que está centrado en la expansión del despacho,que desde hace tiempo, abrió sede en Madrid y participa en otras sociedades. No obstante, el empresario ha querido tener en todo momento subrayar como la importante transformación que ha vivido Facephi en este tiempo y que, con la entrada de los nuevos inversores, se han ido realizando cambios.

"Tras un ciclo extraordinario de grandes hitos durante 7 años, llega el momento de cerrar mi etapa como consejero de administración independiente y presidente de la CNR de Facephi. Ha sido un auténtico privilegio acompañar a Javier Mira y a todo el equipo de la compañía en su fulgurante expansión internacional y consolidación en los mercados cotizados (BME Growth y Euronext). Me voy con la satisfacción del deber cumplido y profundamente agradecido por la confianza de los accionistas y de los compañeros del Consejo durante todo este tiempo", ha escrito Devesa en su perfil de redes profesional.

Perfil

Con la entrada en Avintia, Devesa se muestra ilusionado de poder entrar en el órgano consultivo de una "corporación que no solo lidera los rankings de volumen de cartera en el país, sino que está redefiniendo y digitalizando el futuro del sector inmobiliario y constructivo en nuestro país, es un desafío apasionante".

En positivo

La nueva estructura de la empresa se ajusta con la designación del notario de Almansa Juan Alfonso Ortiz como consejero y de Pablor Reig como sonsejero independiente. El auditor responsable de la firma PRB Audit Partners, con despacho en Alicante y Alcoy, forma parte del equipo directivo desde 2021 y asume la vicepresidencia de la compañía.

La salida, además, se realiza después de que Facephi cerrara el año con números positivos. La empresa tecnológica, con sede en el puerto de Alicante, regresó a la senda de la rentabilidad tras incrementar sus ingresos un 25 % y haber reducido de forma significativa su deuda bancaria. La firma presentó resultados a principios de mayo y alcanzó una cifra de negocio de 36 millones de euros, con un valor total de contrato de 71,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 24,6 % respecto al ejercicio anterior.

El Ebitda se situó en 10,5 millones de euros, frente a un millón en 2024, una mejora multiplicada por diez en un solo ejercicio. La compañía obtuvo, además, un resultado neto positivo de 400.000 euros, frente a las pérdidas de 8,9 millones del ejercicio anterior, y consigue reducir su deuda bancaria por debajo de un millón.