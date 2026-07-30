La inflación repunta al 3,5% en julio por los combustibles y la electricidad

La inflación volvió a ganar intensidad en julio. El índice de precios de consumo (IPC) se situó en el 3,5% interanual, tres décimas por encima del 3,2% registrado en junio, según el indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El organismo atribuye este repunte principalmente al comportamiento de los precios de los combustibles y de la electricidad. El dato de julio es todavía provisional y deberá ser confirmado por el INE en la publicación definitiva del próximo mes.

En junio, la inflación había permanecido estable en el 3,2%, mientras que la tasa subyacente había descendido una décima, hasta el 2,9%.

La inflación subyacente —que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos por ser los componentes más volátiles— aumentó una décima en julio y alcanzó el 3%. Este indicador refleja que las presiones sobre los precios se mantienen también más allá de la energía.

El Gobierno defiende el efecto de sus medidas

El Ejecutivo sostiene que el Plan Integral de Respuesta a la crisis en Oriente Próximo está contribuyendo a limitar la traslación del encarecimiento energético a la inflación y al poder adquisitivo de las familias.

Según los cálculos del Gobierno, las medidas adoptadas han reducido la inflación en aproximadamente un punto porcentual de media durante los últimos meses. El Ejecutivo estima, además, que el plan ha amortiguado más del 60% del aumento de los precios provocado por el shock exterior asociado al conflicto con Irán.

El paquete incluye rebajas temporales de los impuestos aplicados a los carburantes, la electricidad y el gas, así como reducciones de la fiscalidad eléctrica y ayudas dirigidas a hogares, empresas y sectores especialmente expuestos a los costes energéticos.

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Pese a estas medidas, el repunte de julio evidencia que la energía continúa condicionando la evolución del coste de la vida. El comportamiento de los combustibles y de la electricidad será, por tanto, uno de los principales factores que determinarán la trayectoria de la inflación durante los próximos meses.