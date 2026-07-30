Iván Redondo irrumpe en el sector defensa con la compra del 51% de la industrial vasca Norclamp

El grupo empresarial dirigido por Iván Redondo, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez en La Moncloa, ha acordado la compra del 51% de Grupo Norclamp, una compañía industrial vasca especializada en el mecanizado de alta precisión y con presencia en sectores estratégicos como la defensa, la seguridad, la energía y la máquina-herramienta.

La operación supone la entrada de Grupo Redondo en la producción industrial de componentes críticos y refuerza su exposición a actividades relacionadas con la autonomía estratégica y la industria de defensa. Norclamp también fabrica piezas repetitivas y bienes de equipo para maquinaria especial y para el sector de la elevación.

Con la adquisición de la participación mayoritaria, la facturación conjunta de las empresas participadas por Grupo Redondo superará los 21 millones de euros, mientras que la plantilla agregada rebasará los 100 trabajadores.

La compra permitirá además al holding incorporar capacidades productivas propias a su negocio de consultoría industrial. Norclamp dispone de 7.500 metros cuadrados de instalaciones y más de 60 máquinas distribuidas en cuatro plantas de producción.

Tres de las fábricas están situadas en Gipuzkoa y la cuarta se encuentra en Zamora. Estos centros se sumarán a las oficinas que Grupo Redondo ya tiene en Madrid y San Sebastián.

Una industrial con presencia internacional

Norclamp cuenta con 26 años de trayectoria y figura, según la información facilitada por las compañías, entre las 20 principales empresas españolas especializadas en el mecanizado de metales.

La sociedad exporta sus productos a Estados Unidos, Francia, Alemania, República Checa, Turquía, Brasil e India. Su actividad está centrada en la fabricación de piezas y componentes que requieren elevados niveles de precisión, fiabilidad y repetición.

La adquisición se canalizará a través de Redondo Industrial, la división de consultoría industrial y tecnológica del holding, que será la encargada de gestionar la participación del 51% en Norclamp.

Los términos económicos de la transacción no han sido comunicados. Norgestión ha asesorado a Grupo Redondo en la operación, mientras que el despacho Barrilero ha trabajado en representación de Norclamp.

Continuidad del actual equipo directivo

La entrada del nuevo accionista no supondrá un relevo inmediato en la dirección de la industrial. Jesús Mari Iturrioz continuará al frente de la gestión de Norclamp tras el cierre de la operación.

Txema Redondo, consejero delegado de Redondo Industrial y RZ Group, participará en las tareas de dirección de la compañía y acompañará al actual equipo gestor durante la nueva etapa.

Iturrioz ha señalado que Norclamp lleva años consolidando su posición en la máquina-herramienta y en sectores con altas exigencias técnicas, entre los que ha citado la elevación, la energía y la defensa.

A su juicio, la integración en Grupo Redondo proporcionará a la empresa una mayor escala y nuevas capacidades estratégicas para crecer, acceder a otros mercados y abordar los retos tecnológicos de los próximos años.

El directivo ha defendido que este crecimiento se realizará sin renunciar a la cercanía con los clientes y a los estándares de calidad que han caracterizado a Norclamp desde su creación.

Apuesta por la industria nacional

La presidenta de Grupo Redondo, Sandra Rudy, ha enmarcado la compra en la apuesta del holding por el arraigo empresarial y la creación de empleo industrial en España.

Rudy ha sostenido que este tipo de puestos de trabajo resultan decisivos para mantener el Estado del bienestar y fortalecer la autonomía estratégica del país, especialmente en un contexto de transformación de la industria y de aumento de la inversión en sectores como la seguridad y la defensa.

La presidenta del grupo también ha defendido la necesidad de proteger el tejido productivo mediante alianzas empresariales, el relevo generacional y la aplicación del conocimiento estratégico a las compañías industriales.

El objetivo, ha señalado, es continuar creciendo en tecnología, consultoría y empleo, así como reforzar la capacidad de las empresas para competir en mercados internacionales.

El conglomerado de Iván Redondo

Grupo Redondo está formado por seis empresas que operan en los ámbitos de la consultoría estratégica, la comunicación, la investigación social, las operaciones corporativas, la producción audiovisual y la industria.

El holding incluye a Redondo & Asociados, gabinete de estrategia dirigido a presidentes y consejeros delegados; R&A Comunicación, especializada en comunicación y formación directiva; y Opina 360, dedicada a la investigación social y demoscópica.

También forman parte del conglomerado Redondo Kapital, firma especializada en fusiones y adquisiciones; la productora audiovisual Double Way; y Redondo Industrial, la división que asumirá la gestión de Norclamp.

El consejero delegado del grupo es Iván Redondo, que dirigió el Gabinete de la Presidencia del Gobierno entre 2018 y 2021. Durante esa etapa fue también primer secretario de Estado y secretario del Consejo de Seguridad Nacional.

Noticias relacionadas

Con anterioridad, entre 2012 y 2015, ejerció como consejero de Presidencia y director de Gabinete de la Junta de Extremadura.