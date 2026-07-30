Una operación internacional con participación de la EUIPO permite incautar 1,7 millones de productos falsificados

Una operación internacional dirigida por Frontex en colaboración con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Europol, los Estados miembros de la UE y países no comunitarios, ha permitido incautar 1,7 millones de ártículos falsificados y no declarados con un valor estimado de 17,4 millones. La intervención se ha desarrollado a través de controles coordinados en pasos fronterizos, puertos, aeropuertos y centros logísticos de la UE, Serbia, Ucrania y el Reino Unido, con participación de agentes de aduanas, guardias fronterizos y policías. La EUIPO, con sede en Alicante, ha desempeñado un papel crucial al proporcionar asistencia técnica sobre el terreno en materia de infracción de la propiedad intelectual, en particular en lo que respecta a productos falsificados, así como al facilitar el intercambio de información entre los titulares de derechos y las autoridades encargadas de la aplicación de la ley mediante su portal de aplicación de la propiedad intelectual (IPEP).

Responsables del Frontex y la EUIPO coordinando la operación. / INFORMACION

Los juguetes, la ropa y los perfumes figuran entre los productos más incautados durante la campaña, denominada "JAD Pirates 4", reflejando las tendencias observadas en las fronteras exteriores de la UE en años anteriores. Con todo, la operación ha puesto de manifiesto que ningún sector es inmune a la falsificación, con incautaciones que abarcan desde artículos de consumo cotidianos como joyas, relojes y teléfonos móviles, hasta productos que suponen graves riesgos para la salud, como productos farmacéuticos, detergentes, cigarrillos electrónicos, productos de tabaco, aparatos electrónicos y repuestos para vehículos.

Uno de los juguetes incautados en la operación. / INFORMACION

Con más de medio millón de artículos incautados por un valor superior a 9 millones de euros, se interceptaron prendas de vestir falsificadas antes de que llegaran al mercado de la UE a través de diversas rutas, incluyendo el aeropuerto de Colonia/Bonn en Alemania, la frontera terrestre de Kipi Evros en Grecia y Kapitan Andreevo en Bulgaria. El mayor número de prendas falsificadas se incautó en este último, donde los agentes fronterizos detectaron un cargamento de 41.280 prendas textiles falsificadas de la marca Nike en un camión procedente de la República de Turquía. La mercancía, concretamente camisetas falsificadas de la selección croata para el Mundial, tenía un valor de 1.651.200 euros y estaba destinada a ese país.

Perfumes falsificados. / INFORMACION

Se estima que la industria textil legítima pierde casi 12.000 millones de euros anuales en ingresos, lo que representa el 5,2 % de las ventas de ropa en la UE. Como consecuencia de las pérdidas por falsificación, la industria textil emplea a 160.000 personas menos cada año, siendo Alemania e Italia los mercados más afectados.

Durante la operación, por otro lado, se incautaron más de 100.000 artículos falsificados de cosméticos y perfumes, con un valor estimado superior a 1 millón de euros. Gracias a la colaboración de países no pertenecientes a la UE, se interceptaron productos falsificados incluso antes de que llegaran a las fronteras de la UE. Por ejemplo, se incautaron perfumes falsificados por valor de 34.700 euros en la frontera polaco-ucraniana, en Smilnytsia, Ucrania.

Camisetas de la selección croata. / INFORMACION

En el puerto de Nápoles, los funcionarios de aduanas hicieron un descubrimiento sorprendente: un contenedor marítimo repleto de 83.738 perfumes y cosméticos falsificados. Los productos falsificados llevaban nombres de marcas de lujo como La Vie Est Belle, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme y Paco Rabanne, pero su pésima calidad delataba su falsedad.

Otro ejemplo se produjo durante una inspección aleatoria de un contenedor marítimo procedente de China en la aduana del puerto de Hamburgo. Las autoridades nacionales descubrieron varios tipos de productos cosméticos presuntamente falsificados, entre ellos 2.880 pintalabios Burberry y 1.440 estuches de pintalabios Christian Dior, con un valor de mercado estimado de 374.400 euros.

Las bebidas energéticas tampoco han escapado a las falsificaciones. / INFORMACION

Se estima que las pérdidas en ventas de cosméticos debido a la falsificación ascienden a 3.000 millones de euros anuales, lo que representa el 4,8 % de las ventas totales. La industria cosmética francesa es la más afectada en términos absolutos, con pérdidas anuales de 800 millones de euros. Se estima que la pérdida de empleos en la UE asciende a casi 32 000 personas.

Artículos de Pokémon. / INFORMACION

"JAD Pirates 4", por otro lado, contribuyó a la incautación de casi 100 000 juguetes, con un valor superior a 600.000 euros. Se encontraron juguetes falsificados en varios Estados miembros, entre ellos España y Portugal. En España, se incautaron casi 2.000 artículos en Leganés (Madrid) procedentes de China, mientras que Portugal interceptó más de 28.000 juegos de mesa Monopoly falsificados en un contenedor marítimo procedente de China en el puerto de Sines.

El sector del juguete sufre una pérdida del 8,7 % de las ventas anuales debido a la falsificación, lo que equivale a 1000 millones de euros en pérdidas y 3.600 empleos menos en este sector. La industria del juguete alemana absorbió un tercio de las ventas perdidas debido a la presencia de juguetes falsificados en la UE.

Bebidas energéticas

Durante la operación, también se incautaron bebidas energéticas falsificadas, que suponen graves riesgos para la salud. Bulgaria, la República Checa y el Reino Unido informaron de la incautación de bebidas no alcohólicas falsificadas (en concreto, Red Bull) con envases idénticos. Se detectó e incautó un contenedor en el puerto de Burgas, un segundo contenedor cerca de Londres y un tercer lugar de detección fue una tienda en la ciudad checa de Brno. En total, se retiraron del mercado 243.860 latas.

La falsificación de productos sigue siendo una de las formas más lucrativas del crimen organizado transfronterizo, según destacan desde la propia EUIPO.