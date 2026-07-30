Los compradores internacionales concentran el 72 % de las compras de viviendas de lujo en la Costa Blanca

Los compradores internacionales son el principal motor del mercado residencial de lujo en la Costa Blanca y concentran el 72% de las compraventas. Dentro de esta muestra, las propiedades más exclusivas, con precios a partir de dos millones de euros, representan aproximadamente el 10% de las operaciones, lo que consolida la Costa Blanca como uno de los destinos europeos más deseados por los clientes de alto poder adquisitivo. Los compradores nacionales mantienen un peso significativo, con el 28% de las operaciones analizadas, mientras que el 72% corresponde a compradores internacionales. Entre estos predominan los perfiles procedentes del norte y del oeste de Europa, principalmente del Reino Unido, Países Bajos y Alemania.

Según datos de Berkshire Hathaway HomeServices Spain (BHHS Spain), los activos más demandados en el segmento de lujo son las villas independientes de diseño contemporáneo, tanto de obra nueva como completamente rehabilitadas, con vistas al mar, amplias zonas exteriores y una elevada calidad constructiva. También resultan especialmente atractivos los áticos y apartamentos con grandes terrazas, acabados y arquitectura de alto nivel, una ubicación excepcional, buenas vistas, privacidad y servicios acordes con las expectativas de los compradores más exigentes.

La vivienda de lujo en la provincia responde a los estándares exigidos. / ALEX DOMINGUEZ

Finalmente, las fincas rústicas siguen siendo uno de los productos más demandados del segmento, aunque la oferta es limitada. Los clientes valoran especialmente las propiedades renovadas, bien ubicadas y listas para entrar a vivir.

Los precios más altos de la Costa Blanca corresponden a las localizaciones más exclusivas, con vistas al Mediterráneo, situadas en primera línea de mar o en posiciones elevadas que ofrecen privacidad y un entorno consolidado de villas de alta gama.

Entre los enclaves de mayor valor se encuentran El Portet, en Moraira, tanto en primera línea de mar como en zonas elevadas con vistas abiertas; Altea Hills, por su posición dominante, sus vistas panorámicas, su seguridad y su entorno de villas de lujo; Benissa Costa, especialmente su franja litoral y las propiedades ubicadas en cotas elevadas con vistas al mar; y Les Rotes, en Dénia, donde la oferta es extremadamente limitada.

Dormitorio principal de una vivienda de lujo. / ALEX DOMINGUEZ

En estos emplazamientos de la Costa Blanca, un activo con acabados y arquitectura de primer nivel puede alcanzar un precio de venta de 8.000 euros el metro cuadrado, e incluso superar este valor si se trata de un inmueble especialmente singular.

Propiedades exclusivas

Maryana Kim, directora de Berkshire Hathaway HomeServices Costa Blanca, señala que "la Costa Blanca se ha consolidado por méritos propios como uno de los destinos mediterráneos más deseados por los compradores internacionales. Los clientes demandan propiedades exclusivas en las que puedan disfrutar de un entorno de gran belleza, un clima excepcional y una calidad de vida incomparable. De cara a finales de 2026 y a 2027, prevemos que la obra nueva y el producto prime, verdaderamente escasos, continúen aumentando de valor, mientras que parte de la oferta de segunda mano sobrevalorada tendrá que ajustar sus expectativas”.

La motivación más habitual para adquirir una vivienda es destinarla a segunda residencia de uso personal. Los clientes internacionales desean pasar sus vacaciones y periodos cada vez más prolongados del año en la Costa Blanca, una tendencia favorecida por el teletrabajo. Por ello, utilizan inicialmente la propiedad de forma estacional, aunque a medio plazo muchos se plantean convertirla en su vivienda habitual. Si bien la rentabilidad financiera no suele ser la motivación principal, la diversificación patrimonial también desempeña un papel relevante al incorporar un activo situado en una región consolidada.