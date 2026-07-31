Así arranca la jornada de huelga de trenes en Alicante: retrasos y un AVE cancelado

A primera hora de la mañana la estación de trenes de Alicante se ha visto alterada por la cancelación de un AVE que salía desde la estación de Chamartín de Madrid a las 8.35 horas. Sin embargo, a partir de ese punto, la jornada se ha caracterizado por los retrasos y el cumplimiento de los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes para la jornada de huelga convocada por el Sindicato Ferroviario Intersindical.

A las 10 horas, la situación era de ajuste en los horarios tanto para las salidas como llegadas de alta velocidad como de media distancia. Los pasajeros recibieron sus avisos hace tres días y venían con la previsión de que se podía dar esta circunstancia. Era el caso de dos jóvenes que se dirigían a Madrid y que, ante la cancelación del primer tren, Renfe las ha recolocado en el siguente convpoy de las 9.40 horas. El de las 8.35 horas no formaba parte de los servicios mínimos. Desde la operadora pública han confirmado que no se ha dado incidencias de importancia en el arranque de la jornada, salvo el caso mencionado.

Pasajeros se preparan para salir en el AVE a Madrid que han sido recolocados por la supresión del pirmero en Alicante. / A. J.

Otros casos de retrasos, a primera hora, han sido los de media distancia de conexión con València. El de las 9.17 horas, se ha anunciado para 9.40 horas. En la estación, dos personas se encontraban en las proximidades de los accesos para informar a los pasajeros y facilitar la entrada a los andenes. En el exterior, la parada de taxi y los autobuses regulares esperaban al movimiento habitual de estas fechas. También hay una unidad de Policía Nacional.

Información

Las operadoras han aconsejado a las personas que vayan a viajar este viernes que consulten los horarios en las aplicaciones. Los horarios de servicios mínimos son, para Cercanías, se garantizará el 75 % del servicio habitual durante las horas punta y el 50 % durante el resto del día. Para los trenes de Media Distancia, los servicios mínimos se han fijado en una media del 65% de la oferta habitual. De los 662 trenes afectados en toda España, la resolución garantiza la circulación de 432. En Alta Velocidad y Larga Distancia se mantendrá el 73 % de los servicios programados: circularán 251 de los 343 trenes incluidos en el ámbito de la huelga.

(Noticia en elaboración)