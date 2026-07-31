El BCE cuestiona los planes de contingencia de la banca ante un 'shock' geopolítico

El Banco Central Europeo (BCE) ha sometido a 110 bancos de la zona euro a un test de estrés para analizar la eficacia del colchón de las entidades financieras frente a un ‘shock’ geopolítico. Entre los hallazgos, ha detectado que algunos de los integrantes de la gran banca europea subestiman los problemas de liquidez que se podrían derivar de una crisis geopolítica.

Aunque Fráncfort constató que la mayoría de los bancos participantes en el ejercicio financiero realizaron cálculos razonables sobre cómo estas crisis afectarían a sus balances, el supervisor observó que algunos bancos presentaban incoherencias en sus simulaciones. “El ejercicio reveló, efectivamente, incoherencias en la forma en que algunos bancos tradujeron las perturbaciones en repercusiones sobre el capital y la liquidez”, ha señalado el BCE.

El acontecimiento geopolítico más importante señalado por los bancos fueron los conflictos militares, seguidos de las interrupciones en la cadena de suministro, los efectos sobre la confianza macroeconómica, las sanciones económicas, las perturbaciones en los mercados financieros y las interrupciones en el suministro energético. Los conflictos armados representaban el mayor riesgo para la seguridad y la protección, con un 49%, seguidos de los ciberataques a países (39%).

El ciberataque, una amenaza clave

Los ciberataques se han convertido en una de las principales preocupaciones del sector bancario. 86 de las entidades financieras que participaron en la prueba de resistencia —el 78%— señalaron los ciberataques como una de las causas de interrupción más relevantes, lo que los convierte en el principal riesgo para los bancos. El 52% de las entidades que participaron en el ejercicio lo situaron como su principal posible fuente de interrupción. En segundo lugar, se situaba una posible interrupción de los servicios prestados por terceros, un riesgo citado por 44 bancos.

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Otra preocupación se centró en el ámbito de los mercados de divisas, donde el BCE detectó inconsistencias. “Varias instituciones prevén una variabilidad limitada o nula en los indicadores de liquidez del mercado de divisas”, ha concluido el informe. “Los episodios de crisis anteriores sugieren que existe una estrecha relación entre la liquidez, las dificultades de financiación y la solvencia de los bancos”.