Brotes verdes para el calzado: el plan de choque formativo logra listas de espera

La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) ha lanzado doce cursos y por los que está previsto que pasen alrededor de 180 personas durante el último cuatrimestre del año. La publicación de la oferta sale cuando en algunas de las formaciones ya hay lista de espera, lo que no deja de ser una buena noticia para un sector que hacía tiempo que peleaba por completar aulas. Este paquete forma parte del plan de choque que la patronal cerró con Labora y que tuvo su origen en un arranque de ejercicio traumático con el cierre de dos empresas en Elche.

La secretaria general, Mari Ángeles López, explica que el nuevo programa está dirigido a personas que quiera mejorar su perfil profesional, aprender un oficio o actualizar sus conocimientos y se impartirá tanto en Elche, Elda como Petrer. Aunque la oferta incluye aspectos relacionados con la inteligencia artificial aplicada a la empresa, diseño de calzado 3D, reconoce que hay otros aspectos más ligados con el oficio como el montado de puntas, lijado, encolado y pegado de suelas, cosido de artículos de piel de lujo que tienen un plus porque están en línea directa con uno de los caballos de batalla del sector como es el relevo generacional.

En este sentido, la responsable de la patronal subraya que en la reciente programación se ha conseguido que la inserción laboral alcance un 40 % que es uno de los objetivos de los talleres. López explica que, además de la importancia de que entre talento joven en las empresas, la patronal llegó a un acuerdo con la agencia pública de empleo de la Generalitat Valenciana para ordenar estos cursos y sacar el máximo rédito para ambas partes: empresa y trabajadores.

Un expositor de la feria Futurmoda en una imagen de archivo. / AXEL ALVAREZ

Desde Avecal, recuerdan que el plan de choque, realizado con la cooperación de la Conselleria de Industria y la vicepresidencia de Empleo, tenía una vocación multiobjetivo, pues junto a los ERE y cierres que se dieron entre diciembre y enero en Elche que dejaron a decenas de personas en la calle, está el de lograr recolocar a estos profesionales. La secretaria general comenta que hasta este tipo de cursos no se acerca un único perfil y que destacan tanto las personas inmigrantes que lo identifican como oportunidad y jóvenes en busca de un primer empleo o profesión.

En el primer caso, López destaca el caso de la población ucraniana y del Este de Europa que se asienta en nuestra provincia. Además, recuerda como para quienes se vieron obligados a abandonar su país por la guerra se convirtió, en algunos casos, en una alternativa laboral. En cualquier caso, dese la asociación enfatizan que todos los cursos son gratuitos y cuentan con el apoyo de la Generalitat Valenciana, Labora, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe).