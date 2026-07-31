Cox logra el contrato de suministro de energía eólica en Panamá por más de 304 millones

Cox se ha adjudicado, a través de su proyecto Santa Cruz Wind, un contrato de suministro de energía eólica a largo plazo en Panamá. Se trata del concurso estatal que puso en marcah la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) que prevé el suministro total de aproximadamente 5.22 TWh de energía eólica durante un periodo de 20 años por más de 304 millones de euros (350 millones de dólares).

La iniciativa permitirá atender parte de la demanda eléctrica de las principales empresas distribuidoras del país, según señalan desde la empresa española especializada en energía y agua. Este contrato refuerza la cartera de acuerdos a largo plazo de Cox, que sigue ganando peso en el mercado iberoamericano.

El proyecto Santa Cruz Wind contará con una capacidad de 68.4 MW de potencia instalada en un complejo que contempla 12 aerogeneradores con la capacidad de generar 260 GWh/año, de acuerdo con la información facilitada por el grupo. "Contribuirá de forma relevante a la transición energética del país, mediante la incorporación de nueva capacidad de generación eólica y la reducción de las emisiones asociadas a la producción de electricidad".

Proyecto de Cox en Panamá. / INFORMACIÓN

Apuesta estratégica por Centroamérica

“Santa Cruz Wind es un proyecto emblemático para Cox en Panamá y un hito relevante dentro de nuestra plataforma regional de Arco Central. Esta adjudicación refuerza nuestra presencia en el país, consolida nuestra apuesta por la energía eólica y reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de infraestructuras sostenibles, competitivas y de largo plazo, capaces de contribuir a la transición energética y al crecimiento sostenible de la región”, ha señalado Martín Sucre Champsaur, jefe del Arco Central —Centroamérica, Caribe, Colombia y Ecuador— de Cox.

Esta adjudicación se enmarca en la estrategia de expansión de Cox en esta amplia zona del continente americano y una región clave dentro de su plan estratégico, donde el grupo continúa consolidando una cartera diversificada de activos renovables y contratos a largo plazo que aportan una elevada visibilidad de ingresos y estabilidad financiera.

La operación refuerza el posicionamiento de Cox como utility integrada, con capacidad para desarrollar y operar proyectos energéticos a largo plazo en mercados con marcos regulatorios estables, fortaleciendo su base de activos renovables y la visibilidad de sus ingresos futuros.