Puigdemont pide a la EUIPO reservarse la marca "Estat del Mon" para publicaciones en la UE

El expresident de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, ha solicitado a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, reservarse la marca "Estat del Mon" para su uso comercial en el ámbito de las publicaciones en el mercado que conforman los países de la UE. La petición de Puigdemont i Casamajó, con domicilio en Waterloo (Bélgica) a la espera de que se le pueda aplicar la ley de amnistía para su regreso a España, fue formalizada el pasado 10 de junio, y será sometida a estudio para concretar si cumple con los requisitos exigidos.

La solicitud, según ha informado la agencia EFE y ha corroborado este diario, ha sido cumplimentada a través de su abogado, Gonzalo Boye, con despacho profesional en la ciudad de Madrid, y plantea proteger "Estat del Mon" para un conjunto de servicios recogidos en la categoría 41 de la Clasificación de Niza de propiedad intelectual (PI).

Este apartado es uno de los 45 de la referida clasificación y se refiere a servicios de periodismo, publicaciones electrónicas, de documentos, de textos que no sean publicitarios, así como a la edición de boletines informativos y servicios de publicación en línea.

El expresident de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont. / David Borrat / EFE

También a servicios de escritura de blogs, publicaciones periódicas en línea y de libros y de textos en soportes electrónicos, del mismo modo que de tipo multimedia y la publicación, edición y redacción de textos y reportajes.

Una vez que la petición del expresident Puigdemont se ha recibido a mediados de junio en la sede central de a EUIPO, lo normal es que se resuelva en las próximas semanas, previsiblemente en septiembre, de acuerdo con los plazos que se manejan habitualmente para este tipo de solicitudes. Según han explicado fuentes del propio organismo, en el momento en que se adopte la decisión, esta será comunicada al interesado y publicada en la base de datos.

Coste

La tasa para formalizar cada solicitud ante la Euroagencia tiene un coste base de 850 euros y, en caso de aprobarse, garantiza la protección de la marca por un periodo de 10 años, que puede renovarse.

Con unos 1.200 eurofuncionarios y dirigida por el portugués João Negrão, la EUIPO es la segunda Euroagencia descentralizada en empleados de la UE y está dedicada a la protección de las marcas, dibujos, modelos y diseños comunitarios, así como también a las indicaciones geográficas y al apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), además de albergar el Observatorio contra la Piratería.